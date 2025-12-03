Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì “miếng dán đồ chơi”: Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua

Tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), một bé gái 3 tuổi phải nhập viện vì vùng má bên phải xuất hiện mảng đỏ lớn sau khi được dán sticker (miếng dán) trang trí trong giờ hoạt động ở trường mầm non. Ban đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.

Các bác sĩ cho biết, làn da trẻ nhỏ rất mỏng, hàng rào bảo vệ chưa hoàn thiện, vì vậy dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với hóa chất. Nhiều loại sticker bán trên mạng để tăng độ bám dính và độ tươi màu thường chứa formaldehyde (formalin), kim loại nặng hoặc hương liệu gây dị ứng. Khi dán trực tiếp lên mặt, những chất này dễ xuyên qua lớp sừng và gây phản ứng viêm.

Những năm gần đây, bệnh viện ghi nhận số ca trẻ bị viêm da do sticker, hình xăm dán, sản phẩm trang trí ngày càng tăng, đặc biệt ở trẻ mầm non và tiểu học.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và trường học cần lưu ý:

- Chỉ dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng: Ưu tiên loại ghi rõ nhà sản xuất, địa chỉ, nhãn “dành cho trẻ em” và có chứng nhận an toàn. Tuyệt đối tránh sản phẩm giá rẻ, không nhãn mác.

- Thử phản ứng trước khi dán: Dán thử ở sau tai hoặc mặt trong cánh tay, quan sát vài giờ xem có đỏ rát hay không.

- Không dán quá lâu: Miếng dán không nên để trên da quá 4 giờ. Khi gỡ phải nhẹ nhàng, tránh kéo mạnh làm tổn thương da.

- Xử lý khi có dấu hiệu bất thường: Nếu thấy đỏ, ngứa, rát: tháo dán ngay, rửa sạch với nước. Nếu tình trạng nặng lên, cần đưa trẻ đi khám, không tự ý bôi thuốc.

Không chỉ sticker, nhiều đồ chơi “hot” cũng tiềm ẩn chất độc

Bác sĩ cảnh báo, nhiều món đồ chơi vốn rất quen thuộc cũng có nguy cơ gây dị ứng, rối loạn nội tiết hoặc ngộ độc hóa chất.

1. Hình xăm dán, con dấu cao su, mực in

Một số loại có thể chứa phthalates (chất làm dẻo) và PAHs (đa vòng thơm) vượt mức cho phép. Phthalates có thể hấp thu qua da và đường hô hấp, hoạt động giống hormone nữ, ảnh hưởng phát triển sinh dục trẻ. PAHs thuộc nhóm chất gây ung thư.

2. Thảm chơi (thảm bò)

Một số loại trôi nổi được thêm formamide, chất giúp nhựa mềm và tạo bọt. Formamide có cơ chế bay hơi giống formaldehyde, có thể gây kích ứng da, mắt, đường hô hấp; nguy cơ dị ứng; tổn thương thần kinh nếu hít nhiều; thậm chí nguy cơ ung thư.

3. Slime

Những món đồ mềm dẻo, đổi hình và màu sắc bắt mắt này chứa hỗn hợp hóa chất, trong đó có thể có borax (hàn the). Borax nếu tiếp xúc hoặc nuốt phải lượng cao trong thời gian ngắn có thể gây buồn nôn, nôn; phát ban, đỏ da; co giật; tụt huyết áp, suy tuần hoàn.

Cách chọn đồ chơi an toàn cho trẻ

- Mua tại nơi uy tín: Chọn siêu thị, cửa hàng đồ chơi chính hãng, trang web có chứng nhận. Tránh hoàn toàn sản phẩm “3 không”.

- Xem kỹ nhãn sản phẩm: Ưu tiên đồ chơi có chứng nhận.

- Kiểm tra bằng tay và mắt: Sờ bề mặt xem có cạnh sắc, gờ nhọn hay không. Với đồ chơi nhiều chi tiết nhỏ: kéo nhẹ để kiểm tra độ chắc chắn, tránh rơi rời gây nguy cơ nuốt phải. Các bánh răng, chi tiết chuyển động phải được bọc kín, không để lộ khe hở gây kẹt tay. Không mua đồ chơi quá sặc sỡ, có mùi hóa chất hoặc mùi nồng bất thường.

Ngoài ra, trẻ nên chơi dưới sự giám sát của người lớn và rửa tay sau khi chơi để hạn chế nguy cơ “bệnh từ tay vào miệng”.

Nguồn và ảnh: HK01