Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị bị bố bỏ quên trên xe ô tô

Vụ việc được ghi nhận xảy ra tại thị trấn Brión, vùng Galicia, ở vùng tây bắc Tây Ban Nha. Một bé gái 2 tuổi đã tử vong sau khi bị cha bỏ quên trong xe ô tô giữa thời tiết nắng nóng lên tới 38 độ C ở một số khu vực.

Theo báo cáo truyền thông, vào sáng ngày 20 tháng 5, người cha đã lái xe đưa con lớn đến trường và dự định đưa con nhỏ đến nhà trẻ thì bị phân tâm bởi một cuộc gọi điện thoại. Thay vì đưa bé gái đến nhà trẻ, anh ta lại đi làm và để con ở lại trong xe.

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày người mẹ đến nhà trẻ và nhận ra con gái nhỏ chưa được đưa đến trường. Khi cha mẹ nhận ra điều gì đã xảy ra, họ đã gọi dịch vụ cấp cứu. ứa trẻ 2 tuổi được đưa đến một trung tâm y tế gần đó nhưng sau đó đã tử vong

“Đứa trẻ bị ngừng tim vào chiều hôm đó, đã qua đời vì say nắng”, theo tờ The Guardian.

Sau vụ việc đau lòng, Hội đồng thành phố Brión đã tuyên bố hai ngày quốc tang chính thức, theo đó cờ sẽ được treo rủ trên các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố. Trong tuyên bố, các quan chức thành phố cũng cho biết sẽ có một phút mặc niệm vào trưa thứ Sáu, ngày 12 tháng 5, tại quảng trường,

Các quan chức thành phố bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của nạn nhân.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và sự hỗ trợ tối đa đến gia đình bé gái đã thiệt mạng ở Brión, cũng như toàn thể bạn bè của em. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết của thành phố để giúp đỡ họ trong thời điểm khó khăn này”, hội đồng thành phố cho biết, “Cầu mong em được yên nghỉ”.

Tây Ban Nha nằm trong số các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo báo cáo của The Guardian, với các đợt nắng nóng và cháy rừng gia tăng trong vài năm qua. Một nghiên cứu của Aemet năm 2022 cho thấy, nhiệt độ 30 độ C xuất hiện trên khắp Tây Ban Nha và quần đảo Balearic, trung bình, sớm hơn 20-40 ngày trong 71 năm trước đó.