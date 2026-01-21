Bé gái 2 tuổi co giật, nôn mửa, thận "chất đầy" chì, suýt chết vì mẹo chữa khó ngủ không xa lạ với người Việt

Mẹo dân gian hay những bài thuốc truyền miệng không có cơ sở khoa học có thể trở thành "thuốc độc" đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhất là với trẻ nhỏ. Bé gái 2 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc này cũng là nạn nhân. Cụ thể, bé bị ngộ độc chì, thậm chí rơi vào nguy kịch vì loại nước "mẹo" chữa khó ngủ từ bà nội. Đáng nói là mẹo này ngày nay vẫn còn phổ biến ở không ít vùng nông thôn nước ta.

Cơn nguy kịch từ loại nước từ lá bùa chữa khó ngủ, quấy khóc cho trẻ nhỏ

Được biết, bé gái này từ khi sơ sinh đã khó nuôi hơn những đứa trẻ khác trong gia đình làm bà nội rất lo lắng. Cụ thể, bé thường xuyên quấy khóc và khó ngủ, nhất là ban đêm.

Thay vì đưa cháu đi khám, bà nội đã dùng mẹo xin bùa bằng giấy, đốt lên rồi pha tro vào nước cho bé uống. Suốt một năm, hành động này lặp lại hơn 10 lần với liều lượng ngày một tăng.

Bài thuốc chữa khó ngủ của bà nội khiến bé gái 2 tuổi ngộ độc chì (Ảnh minh họa)

Khi bé gái có các biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, da xanh xao gia đình cho rằng bé ăn uống và ngủ kém nên thiếu dinh dưỡng. Cho đến một lần, khoảng vài ngày sau khi uống “nước bùa” từ bà nội, bé gái đột nhiên quấy khóc nhiều, nôn mửa, khó thở và thậm chí co giật gia đình mới vội vã đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện nồng độ chì trong máu của bé cao khủng khiếp. Đến mức gây biến chứng suy thận cấp và ảnh hưởng hệ hô hấp. May mắn là sau các nỗ lực liên tục nhiều giờ, đội ngũ y bác sĩ đã đưa bé gái 2 tuổi thoát khỏi "tử thần".

Sau khi gặng hỏi gia đình, các bác sĩ phát hiện thủ phạm chính là loại "nước bùa" chữa khó ngủ từ bà nội. Thí nghiệm chỉ ra 1 tờ bùa bé gái đã uống chứa tới 50 miligam chì. Lượng chì này ở chất nhuộm giấy, mực viết.

Bác sĩ Lai Yan, Trưởng khoa Độc chất của Bệnh viện Phòng chống bệnh nghề nghiệp Hồ Nam (Trung Quốc) cảnh báo: "Đây là một con số cực kỳ nguy hiểm, vì chỉ một lượng nhỏ chì cũng có thể gây ra ngộ độc nặng, đặc biệt là đối với trẻ em".

Bác sĩ cảnh báo tác hại của ngộ độc chì, nhất là với trẻ em

Cũng theo bác sĩ Lai Yan, ngộ độc chì có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh. Càng nguy hiểm hơn đối với trẻ em.

Trẻ em bị ngộ độc chì dù không bùng phát ngay nhưng lượng nhỏ tích tụ lâu ngày có thể ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ dinh dưỡng, não, hệ thần kinh, thận và máu. Từ đó có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về phát triển trí tuệ, hành vi và sức khỏe thể chất. Trong trường hợp nặng, nó có thể gây ra tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngộ độc chì vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)

Ngộ độc chì có dấu hiệu ở đa cơ quan như:

- Hệ thần kinh: đau đầu, chóng mặt, khó ngủ/mất ngủ, suy giảm trí nhớ và khả năng tập trung, rối loạn hành vi như hiếu động thái quá… thậm chí co giật hoặc hôn mê trong trường hợp nặng.

- Hệ tiêu hóa: đau bụng, buồn nôn và nôn mửa, ăn uống kém, tiêu chảy hoặc táo bón…

- Hệ tuần hoàn: thiếu máu (dẫn đến mệt mỏi, xanh xao), khó thở…

- Tiết niệu: tiểu ít hoặc không có nước tiểu, suy thận cấp trong trường hợp nặng.

- Bất thường trên da: da có thể trở nên xanh xao hoặc nhợt nhạt, xuất hiện các vết bầm hoặc chảy máu bất thường.

Bác sĩ Lai Yan nhấn mạnh nếu có các dấu hiệu này, nhất là ở trẻ em thì cần nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Qua câu chuyện này, bác sĩ Lai Yan cảnh báo rằng các loại bùa chú, thuốc dân gian hay những biện pháp phi khoa học có thể chứa các chất độc hại mà người sử dụng không hề biết. Vì vậy, khi cảm thấy không khỏe, hãy tìm cách điều trị một cách khoa học và không sử dụng các bài thuốc dân gian hay bí quyết truyền miệng bừa bãi.

Nguồn và ảnh: China News, NetEase Health