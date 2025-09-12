Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại: Hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An vừa được xác định mắc bệnh dại sau khi chó nuôi trong nhà chết bất thường. Đây là lời cảnh báo đau lòng về sự chủ quan trong phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé B.C xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Sau đó, cháu có biểu hiện đau họng, khó nuốt nước, sốt cao 39,4 độ C. Gia đình đưa đi khám nhưng chưa được chẩn đoán chính xác. Ngày hôm sau, tình trạng trở nên nặng hơn khi cháu thay đổi tính tình, cáu gắt, nói nhảm, sợ nước, sợ gió, ý thức chậm. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện tuyến đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh dại nên lấy dịch não tủy, nước bọt làm xét nghiệm. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc an thần và vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện, phải chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhi đã trong tình trạng rất nặng: thở máy, duy trì ba vận mạch liều cao, phản xạ ánh sáng yếu, tăng tiết đờm dịch. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh dại bởi cháu có biểu hiện điển hình sợ nước, sợ gió và trong tiền sử có nuôi chó chết bất thường. Kết quả xét nghiệm khẳng định bé dương tính với virus dại. Do bệnh không còn khả năng cứu chữa, gia đình xin đưa trẻ về chăm sóc tại nhà.

Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng cho biết: “Bệnh dại do virus dại gây ra, hầu như luôn dẫn đến tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin ngay sau khi có nguy cơ phơi nhiễm”.

Virus dại tồn tại nhiều trong nước bọt động vật mắc bệnh như chó, mèo. Người có thể bị lây qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt dính vào vết thương hở, niêm mạc (mắt, mũi, miệng). Khi phát bệnh, bệnh nhân thường biểu hiện sợ nước, sợ gió, kèm co giật, rối loạn ý thức, liệt. Nếu không tiêm phòng dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm, bệnh nhân gần như chắc chắn tử vong.

Theo bác sĩ Huyền, người bị chó, mèo hay bất kỳ động vật nào cắn/cào cần: Rửa vết thương ngay dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, không chà xát, không đắp lá hay dùng thuốc dân gian.

Đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại (nếu cần) càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không chờ theo dõi vật nuôi nếu không chắc chắn hoặc khi vật nuôi có biểu hiện bất thường.

Bác sĩ nhấn mạnh: “Nhiều người e ngại tiêm vắc-xin vì lo tác dụng phụ, nhưng sự chần chừ đó đã cướp đi cơ hội sống duy nhất. Một mũi tiêm kịp thời có thể cứu cả cuộc đời”.

Câu chuyện đau lòng của bé C là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh: bệnh dại khi đã phát bệnh đồng nghĩa với cái chết cận kề, không còn cơ hội điều trị. Chủ động tiêm phòng cho trẻ chính là cách duy nhất để bảo vệ con trước căn bệnh hiểm ác này.

Phòng bệnh

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của người và động vật máu nóng. Đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong gần như 100% nếu không được xử trí dự phòng kịp thời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 59.000 ca tử vong do bệnh dại, trong đó hơn 95% xảy ra ở khu vực châu Á và châu Phi. Ở Việt Nam, trung bình mỗi năm có từ 70 – 100 người tử vong vì căn bệnh này. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân là trẻ em và người sống ở vùng nông thôn, nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế và tiêm phòng còn hạn chế.

Virus dại có nhiều trong nước bọt của động vật mắc bệnh, phổ biến nhất là chó, sau đó đến mèo và một số loài hoang dã như dơi, cáo. Người có thể bị lây truyền khi bị cắn, cào, hoặc khi nước bọt dính vào vết thương hở, niêm mạc.

Bệnh dại ở người thường trải qua 3 giai đoạn: Ủ bệnh: Thời gian trung bình từ 1 – 3 tháng, có thể ngắn vài ngày hoặc kéo dài đến cả năm. Người bệnh hoàn toàn chưa có biểu hiện rõ rệt.

Khởi phát: Xuất hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, rối loạn cảm giác tại vết cắn.

Toàn phát: Người bệnh có những triệu chứng điển hình như sợ nước, sợ gió, co giật, ảo giác, rối loạn ý thức, liệt. Đây là giai đoạn không còn khả năng cứu chữa và gần như chắc chắn dẫn đến tử vong.

Điều đặc biệt, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại nếu được xử trí ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm. Nguyên tắc “vàng” là: rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng.

Các chuyên gia y tế nhiều lần khuyến cáo: tuyệt đối không đợi theo dõi vật nuôi, không dùng thuốc nam hay đắp lá, bởi bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể khiến tính mạng bị đe dọa.