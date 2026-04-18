Bé gái 1 tuổi suýt chết khi ăn hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo đến những gia đình có trẻ dưới 3 tuổi

Xuất phát từ tình yêu thương khi cho cháu gái nhỏ ăn hạt hướng dương vì thấy cháu thích, người ông nội hối hận vô cùng khi thấy cháu nằm trong phòng cấp cứu.

Sự việc xảy ra tại Thái Châu (Trung Quốc). Một bé gái 1 tuổi 10 tháng sau khi ăn những hạt hướng dương do chính tay ông nội bóc vỏ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Ban đầu chỉ là những cơn ho húng hắng. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày, tình trạng chuyển biến xấu nhanh chóng: Bé thở khò khè, khó thở và bắt đầu sốt cao. Gia đình nghĩ bé mắc bệnh gì đó về hô hấp mà không hề mảy may nghi ngờ những hạt hướng dương ngon lành kia.

Bố mẹ bé gái đưa bé đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Kinh Giang (Trung Quốc). Tại đây, dù đã được dùng thuốc kháng khuẩn và điều trị triệu chứng, nhưng những triệu chứng của cô bé không hề thuyên giảm mà ngày càng tím tái, vật vã hơn vì khó thở. Các bác sĩ bắt đầu cảm thấy lạ và gặng hỏi thêm về thói quen sinh hoạt, ăn uống.

Lúc này, mẹ bé gái mới nghĩ kỹ từng chuyện một xảy ra gần đây và thú nhận: "Ô ng nội có bóc một nắm hạt hướng dương cho cháu vì cháu cứ xin khi người lớn ăn. Sau khi ăn vài hạt thì cháu bắt đầu ho nên gia đình không cho cháu ăn thêm nữa".

Cuộc chạy đua với tử thần trong đường thở chật hẹp

Bé gái được đưa đi chụp CT ngực nhanh chóng. Kết quả khiến các bác sĩ lặng người: Một hạt hướng dương nằm chễm chệ, mắc kẹt hoàn toàn trong phế quản chính bên phải của bé, chặn đứng đường lưu thông không khí.

Tiến sĩ Zhu Min, Phó trưởng khoa của Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Kinh Giang là người trực tiếp chỉ đạo ca cấp cứu. Ông chia sẻ: " Nếu dị vật không được lấy ra kịp thời, trẻ sẽ bị thiếu oxy liên tục, dẫn đến ngạt thở hoặc suy hô hấp bất cứ lúc nào. Tính mạng của bé thực sự chỉ còn tính bằng phút".

Ngay lập tức, một cuộc phẫu thuật nội soi phế quản dưới gây mê toàn thân được triển khai khẩn cấp. Trong đường thở hẹp và nhạy cảm của bé gái, các bác sĩ đã phải cực kỳ khéo léo để gắp thành công hạt hướng dương ra ngoài nguyên vẹn.

Ngay khi dị vật được lấy ra, lá phổi của bé mới được "hít thở" trở lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định trong sự vỡ òa của gia đình.

Lời cảnh báo đanh thép từ chuyên gia: Đừng để tình thương thành bi kịch!

Bác sĩ Zhu Min nhấn mạnh, trẻ dưới 3 tuổi có phản xạ nuốt chưa hoàn thiện và đường thở rất nhỏ. Những loại thực phẩm tưởng chừng bổ dưỡng lại có thể trở thành "vũ khí" giết người. Vì vậy cần hết sức cẩn trọng khi cho trẻ ăn uống.

Đặc biệt, có một số thực phẩm quen thuộc nhưng lại là "cấm kỵ" với trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ cần nắm được để không đẩy trẻ vào nguy hiểm như trường hợp bé gái kể trên:

- Các loại hạt cứng, hạt có vỏ cứng: Hạt hướng dương, đậu phộng, quả óc chó, hạt điều (dễ rơi vào đường thở khi trẻ chưa có răng hàm để nghiền nát).

- Thực phẩm trơn, tròn: Thạch, nho, nhãn, vải (cấu trúc trơn tuột khiến chúng dễ dàng "phóng" thẳng vào cổ họng gây bít tắc).

- Thực phẩm có độ dính cao: Bánh nếp, bánh dày, kẹo dẻo hoặc bơ đậu phộng (dễ bám chặt vào thành họng, cực kỳ khó lấy ra khi xảy ra sự cố).

- Thực phẩm dạng hình trụ, dai: Xúc xích, thịt viên hoặc gân thịt (có kích thước vừa khít với đường thở của trẻ nhỏ, gây ngạt thở nhanh chóng).

- Rau củ quả sống, cứng: Cà rốt sống, táo miếng hoặc ngô hạt (trẻ dễ nuốt chửng khi chưa nhai kỹ, dẫn đến mắc nghẹn).

Ông cũng nhắc nhở nguyên tắc "vàng" khi ăn uống ở trẻ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Đó là tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, nô đùa, cười lớn hay khóc lóc. Những hành động này khiến nắp thanh quản mở ra, khiến thức ăn dễ dàng rơi thẳng vào đường thở thay vì thực quản.

Dấu hiệu "tử thần" cha mẹ cần thuộc lòng

Nếu trẻ, ngay cả trẻ trên 3 tuổi có các biểu hiện sau sau khi ăn đồ ăn nhẹ hoặc chơi đồ chơi nhỏ, hãy đưa đi cấp cứu ngay lập tức:

- Ho sặc sụa, dữ dội đột ngột, tím tái môi.

- Thở khò khè, thở nhanh, bồn chồn, khàn giọng.

- Ho dai dẳng kéo dài, điều trị thuốc kháng sinh hay truyền dịch thông thường không thuyên giảm.

Lưu ý đặc biệt: Ngay cả khi cơn ho có dấu hiệu dịu đi, cha mẹ cũng không được chủ quan. Dị vật có thể vẫn nằm im trong đường thở, gây nhiễm trùng tái phát và có thể gây tắc nghẽn đột ngột dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Modern Express