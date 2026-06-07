Bê bối Ponzi chấn động: Tỷ phú lợi dụng 'đàn gia súc ma' 80.000 con để chiếm đoạt 170 triệu USD, đến ngân hàng cũng bị lừa

Vụ lừa đảo đang gây chấn động ngành chăn nuôi, từ đó dẫn đến cái kết bi thảm của một tỷ phú tự thân.

Suốt nhiều năm trời, McClain duy trì một trang trại gia súc lớn tại quê hương. Mô hình kinh doanh khá đơn giản: mua bê con tại các buổi đấu giá, nuôi vỗ béo và bán lại kiếm lời sau ba tháng.

Hoạt động chăn nuôi với quy mô lên tới 80.000 con - được tài trợ bởi khoản vay 50 triệu USD từ một ngân hàng nông nghiệp và 120 triệu USD từ các nhà đầu tư - dường như là một câu chuyện thành công đáng ngưỡng mộ của một cựu công nhân nhà máy hóa chất. Ông sống trong một ngôi nhà gạch bề thế rộng hơn 380 mét vuông được bao quanh bởi thảm cỏ cắt tỉa cầu kỳ, với những bức ảnh cưới lồng khung mạ vàng sang trọng đặt ngay lối ra vào.

Thế nhưng, vị tỷ phú này lại che giấu một bí mật động trời: Phần lớn số bò trong trang trại chỉ tồn tại trên giấy.

Khi ngân hàng cho vay tiến hành một cuộc kiểm tra thực tế để kiểm đếm số lượng gia súc và định giá tài sản thế chấp, họ chỉ tìm thấy vỏn vẹn 8.916 con bò. Kết cục, gã cao bồi này đã đốt sạch 170 triệu USD tiền vốn chiếm đoạt từ ngân hàng và các nhà đầu tư, trong đó có cả những người bạn thân thiết tại thị trấn nhỏ ở Kentucky.

Trước đó, McClain luôn biết cách xoa dịu ngân hàng mỗi khi họ dấy lên những hoài nghi về các số liệu tài chính phi lý. Đối với các nhà đầu tư, ông giữ chân họ bằng cách liên tục chi trả chia sẻ lợi nhuận, vốn hầu hết chỉ nằm trên sổ sách khi họ tái đầu tư vòng dòng vốn mới.

Ma trận nợ

Theo hồ sơ ngân hàng được đệ trình lên tòa án phá sản liên bang Texas, McClain đã thực hiện các giao dịch mua bán gia súc với tổng trị giá lên tới 2 tỷ USD để xây dựng nên “đàn gia súc ma”. Tuy nhiên, một bí ẩn lớn mà các chuyên gia kế toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải đáp: Toàn bộ số tiền khổng lồ đó đã đi đâu?

Mạng lưới lừa đảo tinh vi của McClain chính thức sụp đổ vào tháng 4 năm 2023, khi một đại lý xe tải địa phương - người đã đầu tư khoảng 650.000 USD vào trang trại — kiên quyết yêu cầu hoàn trả tiền mặt. Sau khi nhận phải những tấm séc vô giá trị bị trả về, người này đã báo cảnh sát trưởng can thiệp.

Vị chủ trang trại đã tự sát bằng súng ngay trước khi lực lượng thực thi pháp luật kịp ập đến.

Giờ đây, giữa những làn sóng kiện tụng và phản tố qua lại giữa ngân hàng cho vay, các nhà đầu tư, quỹ quản lý phá sản và gia đình của McClain, những góc khuất của mô hình lừa đảo Ponzi này đang dần được đưa ra ánh sáng.

Theo ủy viên quản lý phá sản, McClain đã thu hút các nhà đầu tư bằng các thỏa thuận hợp tác cam kết mang lại mức lợi nhuận hằng năm lên tới 30%. Thay vì chi trả cho nhà đầu tư bằng lợi nhuận thực tế từ việc bán bò, ông dùng chính dòng tiền của những nhà đầu tư mới gia nhập để đắp vào.

Các đơn kiện từ quỹ quản lý và nhà đầu tư cáo buộc ngân hàng cho vay là Rabo AgriFinance đã quá cẩu thả và thiếu trách nhiệm khi tin vào lời hứa suông của McClain rằng ông đã mua 87.000 con bò. Hơn 100 nhà đầu tư cũng đang bị khởi kiện vì cáo buộc nhận các khoản chuyển tiền gian lận, dù là vô tình hay cố ý.

Một phát ngôn viên của Rabo tuyên bố: “Brian McClain đã thiết lập một kế hoạch tinh vi và chủ động lừa dối nhiều ngân hàng, nhà đầu tư cũng như các cá nhân. Rabo AgriFinance là một trong những nạn nhân thiệt hại lớn nhất trong vụ việc này.”

Tuy nhiên, ông Kent Ries, ủy viên quản lý phá sản, tin rằng Rabo và các bên liên quan phải chịu trách nhiệm vì đã để hệ thống của McClain kéo dài trong nhiều năm trời. “Có rất nhiều người đã tiếp tay cho trò lừa đảo này, những người đáng lẽ ra với chuyên môn của mình phải nhận biết được sự bất thường,” ông nói.

Vị ủy viên này cho biết thêm ông không tìm thấy bất kỳ bất động sản bí mật nào được cất giấu tại vùng Caribbean hay những khoản chi tiêu xa xỉ, hoang phí nào của McClain. “Đó là một câu hỏi lớn: Làm thế nào mà 170 triệu USD có thể bốc hơi không một dấu vết?”

Người vợ trước của McClain, bà Crystal McClain (ly hôn năm 2020), khẳng định bà không hề tham gia vào việc điều hành hay quản lý hoạt động kinh doanh của chồng cũ. Trong khi đó, người vợ tại thời điểm ông qua đời là Chelsea McClain cùng các thành viên khác trong gia đình đều giữ thái độ im lặng. Một số thành viên trong gia đình đã chấp nhận hòa giải bằng cách hoàn trả lại gần một nửa trong số 7,7 triệu USD tiền bảo hiểm nhân thọ mà họ nhận được sau cái chết của McClain.

Gia súc là một loại tài sản thế chấp cực kỳ khó kiểm đếm và theo dõi. Các thủ đoạn gian lận thường bao gồm việc liên tục di chuyển đàn vật nuôi, kiểm đếm trùng lặp hoặc thả lùa sang gặm cỏ ở đất của người khác để qua mắt lực lượng chức năng. Đàn bò của McClain được phân tán rải rác tại nhiều trang trại ở cả Kentucky và Texas, cố tình tạo ra một ảo giác cho các đoàn thanh tra rằng lượng bò thiếu hụt hiện đang được chăn thả ở một địa điểm khác.

“Gia súc là một loại tài sản thế chấp vô cùng phức tạp và đầy rủi ro”, ông Ty Lucas, Giám đốc tín dụng của Ngân hàng NebraskaLand Bank tại vùng trung tâm chăn nuôi của Mỹ, nói.

Ông Lucas chỉ ra rằng nhiều ngân hàng thường duy trì mối quan hệ lâu năm mang tính thế hệ với các khách hàng của mình, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp. Chính tâm lý chủ quan này đã khiến các quy trình kiểm toán bị bỏ qua.

Trong trường hợp của McClain, khi vòng vây pháp lý siết chặt, người đàn ông 52 tuổi này đã để lại một lá thư tuyệt mệnh cho gia đình: “Gần như toàn bộ cuộc đời của bố là một lời nói dối kinh tởm về tiền bạc.”

Từ công nhân nhà máy hóa chất đến Vua chăn nuôi

McClain không phải là con nhà nòi nông nghiệp, nhưng ở vùng nông thôn phía tây nam Kentucky, ngành này luôn hiện hữu xung quanh ông. Bà ngoại ông từng làm thư ký cho một sàn đấu giá gia súc.

Theo lời kể của những người quen biết, McClain sống khá trầm lặng, Vị mục sư cũ của ông chia sẻ McClain từng dành nhiều giờ liền cho các hoạt động của nhà thờ và đứng ra tổ chức phát thực phẩm cho hàng trăm trẻ em tại một trường học Kinh Thánh vào kỳ nghỉ.

Đam mê lớn nhất của McClain là bộ môn cưỡi ngựa thể thao, phô diễn kỹ năng lùa bê. Ông từng đảm nhận cương vị Chủ tịch Hiệp hội Lùa bò Đội Mỹ (U.S. Team Penning Association) và liên tục di chuyển khắp các tiểu bang để quảng bá cho giải đấu.

Dù không nói nhiều, nhưng McClain luôn toát ra vẻ tự tin và am hiểu sâu sắc về thế giới gia súc. Ông cũng là người thích sự cô độc. “Tôi có thể ngồi ở đây cho đến hết phần đời còn lại của mình mà không cần phải nhìn mặt thêm bất kỳ một ai khác,” McClain từng chia sẻ với một nhà đầu tư trong một chuyến đi tới Texas vào năm 2020.

McClain bước chân vào ngành chăn nuôi ở độ tuổi 30 dưới sự chỉ dạy của một người hàng xóm. Ông mua bê con tại các buổi đấu giá, nuôi vỗ béo và cho chúng làm quen với các loại kháng sinh. Ông sẽ giữ chúng trong khoảng ba tháng nhằm giúp vật nuôi tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch trước khi bán lại cho các trang trại vỗ béo cuối cùng.

Ông thu hút các nhà đầu tư bằng cách thuyết phục họ xuống tiền mua đàn bò, giao cho ông chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và bán ra, sau đó hai bên sẽ cùng ăn chia phần lợi nhuận chênh lệch sau khi đã khấu trừ chi phí mua và thức ăn.

Công việc kinh doanh có vẻ vô cùng hanh thông. Tại các sàn đấu giá, McClain tự tin chia sẻ với các đối tác rằng lợi thế cạnh tranh của ông là giữ cho tỷ lệ gia súc chết ở mức cực thấp nhờ bí quyết xử lý những con bê bị bệnh hoặc hoảng sợ. Ông cũng tiết lộ với một nhà đầu tư rằng ông tiết kiệm được rất nhiều chi phí bằng cách mua những con bê đực chưa bị thiến với giá rẻ.

Tại một hội nghị ngành vào năm 2017, McClain đã đăng ký mở hạn mức tín dụng với một tổ chức cho vay tham gia triển lãm tại đó là Rabo AgriFinance. Tại Mỹ, Rabo là một trong những nhà cho vay lớn nhất chuyên tài trợ đất đai, thiết bị và chi phí vận hành hằng ngày cho các nhà sản xuất thực phẩm khi quy mô của họ vượt quá hạn mức đáp ứng của các ngân hàng địa phương.

Sau khi vụ việc vỡ lở, các đơn kiện sau này cáo buộc ngân hàng đã cố tình đốt cháy giai đoạn, cắt giảm các quy trình thẩm định bắt buộc để phê duyệt khoản vay đầu tiên này cùng hàng triệu USD tiền tài trợ trong những năm tiếp theo. Đối với McClain, dòng vốn này chính là bước đệm đưa ông vào những khoản vay ngày một khổng lồ và ma trận rắc rối tài chính không có lối thoát.

Tính đến đầu năm 2020, ngân hàng này đã giải ngân cho McClain tổng cộng 23 triệu USD. Đến cuối năm 2020, Rabo đưa ông vào danh sách khách hàng cần quan tâm đặc biệt bởi các dự báo kinh doanh dường như tốt đến mức khó tin.

Vào tháng 2 năm 2021, một nhà phân tích của Rabo đã lập một báo cáo nội bộ khẳng định giá bán gia súc của McClain là hoàn toàn phi lý. “Chúng ta hoàn toàn không biết ai đang nợ ai và nợ bao nhiêu tiền,” nhà phân tích này viết.

Bất chấp tất cả những hồi chuông cảnh báo đỏ đó, Rabo vẫn tiếp tục đồng hành cùng McClain. Vào tháng 8 năm 2021, ngân hàng tiếp tục nâng hạn mức tín dụng lưu động của ông lên mức 45 triệu USD.

Theo: WSJ