Bé Bình An và mẹ Liên, sản phụ ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết sinh con 4 năm trước, giờ ra sao?

Bé Bình An khoẻ mạnh

Vào năm 2019, chị Liên phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối di căn đa cơ quan. Chị Liên đã từ chối điều trị, quyết dành phần sống cho con.

Dù được bác sĩ khuyên giữ lại con rất nguy hiểm cho cả mẹ và con, chị Liên vẫn quyết cầm cự để thai nhi đủ ngày đủ tháng được sinh ra. Cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã giúp chị giữ lại thai nhi.

Vào ngày 22/5/2019, khi thai được 31 tuần và sức khỏe của chị Liên tiến triển xấu, Bệnh viện K Trung ương phối hợp với BV Phụ sản Trung ương thực hiện ca mổ đẻ trong tư thế sản phụ ngồi.

Ca mổ bắt đầu với sự tham gia của gần 20 bác sĩ, chia thành 2 ekip gồm kíp mổ đẻ và sơ sinh từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và kíp bác sĩ Bệnh viện K.

16h10 cùng ngày, bé trai Đỗ Bình An chào đời với cân nặng 1,6kg.

Chị Liên sinh con trong tư thế ngồi cách đây gần 4 năm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tính đến nay, bé Đỗ Bình An đã được gần 4 tuổi. Trao đổi với anh Hùng (bố của Bình An), anh Hùng cho biết bé Bình An sức khoẻ tốt, hoạt bát.

Anh Hùng chia sẻ thêm rằng chị Liên cũng đã bỏ lại bố con anh để về bên kia của thế giới.

Sau 4 năm chiến đấu với bệnh tật, chị Liên đã ra đi trong sự thanh thản, không còn nỗi đau của bệnh tật giày vò. Anh cũng không thể ngờ Tết 2023 là cái Tết sum vầy cuối cùng của chị Liên bên gia đình.

"Vợ tôi mất vào ngày 15/1 (âm lịch), đúng vào ngày rằm. Cô ấy ra đi bình thường và thanh thản. Đến nay cũng đã gần 100 ngày vợ tôi mất rồi", anh Hùng xúc động nói.

Gia đình vắng bóng chị Liên, anh Hùng và các con sống nương tựa vào nhau. Về bé Bình An, anh Hùng chia sẻ con còn quá nhỏ, chưa thấu hiểu được việc mất mẹ sớm.

Hành trình vượt cửa tử, sinh con trong tư thế ngồi

Đầu năm 2019, khi mang thai 8 tuần chị Liên thấy có u cục trên ngực. Chị Liên cho rằng đó là bình thường do sữa đang về. Tuy nhiên, thai nhi càng to lên, chị Liên ho nhiều, tức ngực, khó thở, phù chân. Các bác sĩ nghi ngờ chị mắc ung thư nên đã giới thiệu tới Bệnh viện K khám.

Khi thai nhi được 4 tháng, chị Liên tới Bệnh viện K làm các xét nghiệm, sinh thiết tế bào và phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi, xương.

Biết mình mắc ung thư, nếu không điều trị sẽ khó có thể sống nhưng chị Liên vẫn quyết định không bỏ thai với hy vọng thai nhi đủ lớn để con có thể chào đời.

Tháng 3/2019, chị Liên nhập viện điều trị 2 đợt hoá chất khi thai được 22 tuần với sự theo dõi sát sao của các bác sĩ Bệnh viện K và bác sĩ sản khoa.

Sau 6 tuần hoá trị, chị Liên rơi vào tình trạng khó thở do khối u di căn phổi, tràn dịch màng phổi tiến triển. Chị lập tức được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu, thở oxy, hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt, tiêm truyền.

Chiều ngày 22/5/2019, tình trạng sức khoẻ của chị Liên tiến triển xấu, các bác sĩ buộc phải chỉ định mổ bắt con. Do chị Liên khó thở, bác sĩ buộc phải để bệnh nhân ngồi nghiêng khi mổ. Trong quá trình mổ, chị Liên cũng không thể gây mê vì có thể không tỉnh lại được. Do đó, chỉ có thể gây mê tuỷ sống, chị Liên gần như tỉnh táo trong suốt ca mổ.

Nhờ vào nghị lực phi thường của một người mẹ, sau khi sinh bé Đỗ Bình An, chị Liên đã bước vào quá trình điều trị ung thư vú. Sau 4 năm kiên cường chiến đấu bệnh tật, chị Liên đã ra đi trong sự an nhiên.

Câu chuyện của chị Liên đã truyền thêm nghị lực sống cho bệnh nhân ung thư chiến thắng bệnh tật. Và bé Bình An như một mầm chồi minh chứng cho sự mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh của con người. Hy vọng bé Bình An sẽ luôn khoẻ mạnh, kiên cường và có cuộc sống bình an như cái tên của con.