Bé 5 tháng tuổi suy gan sau bữa tiệc gia đình: Bác sĩ lo ngại vì "tình thương thiếu hiểu biết" của ông nội

Một bé gái 5 tháng tuổi sau khi tham dự một buổi tụ họp gia đình bỗng xuất hiện các dấu hiệu bất thường: da ngày càng vàng, lười vận động, thường xuyên lơ mơ buồn ngủ. Gia đình lập tức đưa bé đi khám, kết quả khiến tất cả bàng hoàng: tổn thương gan nghiêm trọng, cận kề suy gan .

Sau khi liên tục truy hỏi, bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân: trong bữa ăn, ông nội đã dùng đũa chấm rượu trắng rồi cho bé “nếm thử”.

“Chỉ một chút thôi, chỉ cho nếm thử…” – người ông vừa nói vừa hối hận. Ông cho rằng thấy cháu hay với tay đòi ăn nên thương, cho thử một ít. Nhưng theo bác sĩ, kiểu “yêu thương” này là điều trẻ nhỏ không thể chịu nổi . Người mẹ nghe chẩn đoán gần như suy sụp, suýt ngất.

4 cách chăm trẻ tưởng vô hại nhưng đang âm thầm hại gan

Các bác sĩ cảnh báo, gan của trẻ sơ sinh và nhũ nhi còn rất yếu. Một số thói quen chăm con sai lầm có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

1. Cho trẻ “nếm rượu”: Không phải vui đùa mà là “đầu độc”

“Cho bé thử một chút thôi!”

“Con trai phải tập uống rượu từ nhỏ!”

Đây là những câu nói quen thuộc trong nhiều gia đình. Vào dịp lễ tết, không ít người lớn chấm chút rượu cho trẻ nếm, nghĩ rằng “một giọt thì có sao”.

Thực tế: có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Gan của trẻ giống như một “nhà máy hóa học” chưa hoàn thiện. Để chuyển hóa cồn (ethanol), cơ thể cần enzyme alcohol dehydrogenase – nhưng ở trẻ nhỏ, enzyme này gần như chưa có .

Chỉ vài giọt rượu cũng có thể khiến cồn tích tụ trong máu, gây:

Nôn ói, lơ mơ

Hạ đường huyết

Tổn thương não

Suy hô hấp, thậm chí tử vong

Đáng sợ hơn, với trẻ nhỏ không tồn tại liều lượng an toàn. 1 ml cũng là độc, 10 ml có thể nguy hiểm tính mạng.

Khuyến cáo:

Tuyệt đối không cho trẻ sử dụng bất kỳ thực phẩm nào chứa cồn: rượu trắng, bia, rượu vang, rượu nếp, chocolate có cồn… Ai nói “nếm một chút không sao”, hãy dứt khoát từ chối.

2. Cho trẻ dùng thuốc của người lớn: “Ước chừng” có thể trả giá đắt

Khi trẻ sốt ban đêm, nhiều gia đình hết thuốc trẻ em liền “linh hoạt”: bẻ đôi thuốc người lớn cho uống.

Theo thống kê (tại Trung Quốc), mỗi năm có hơn 7.000 trẻ em tử vong do dùng thuốc sai cách, và hơn 30.000 trường hợp bị di chứng như điếc, tàn tật.

Nguyên nhân là:

Trẻ không phải “phiên bản thu nhỏ của người lớn”

Gan, thận và hàng rào máu não chưa hoàn thiện

Thuốc người lớn có thể trở thành “độc chất” với trẻ

Khuyến cáo:

Chỉ dùng thuốc dành riêng cho trẻ em, đúng liều theo cân nặng/độ tuổi. Không tự ý dùng thuốc người lớn thay thế.

3. Lau người bằng rượu để hạ sốt: Sai lầm nguy hiểm

Nhiều người lớn vẫn giữ “mẹo dân gian”: dùng rượu lau người để hạ sốt nhanh.

Thực tế, đây là cách làm rất nguy hiểm:

Rượu gây kích ứng mạnh, có thể làm bỏng, viêm da trẻ

Da trẻ hấp thụ cồn → gây ngộ độc giống như uống rượu

Kết hợp ủ ấm có thể dẫn đến co giật, sốc nhiệt

Cách hạ sốt đúng:

Dưới 38,5°C: uống nhiều nước, mặc thoáng, lau bằng nước ấm

Từ 38,5°C trở lên: dùng thuốc hạ sốt (paracetamol/ibuprofen) theo chỉ định

Sốt cao, lừ đừ, co giật: đi viện ngay

4. Thụt hậu môn hạ sốt tại cơ sở không đảm bảo: Nguy cơ tiềm ẩn

Một số phòng khám nhỏ sử dụng phương pháp “thụt hậu môn” để hạ sốt nhanh bằng dung dịch không rõ thành phần.

Niêm mạc trực tràng hấp thụ thuốc rất nhanh, nếu: Sai liều, thành phần không rõ có thể gây:

Ngộ độc thuốc

Tổn thương gan, suy thận

Cần phân biệt:

Thuốc đặt hậu môn chuẩn (được cấp phép) : an toàn khi dùng đúng chỉ định

Dung dịch không rõ nguồn gốc : tuyệt đối tránh

“Thương con” cũng cần đúng cách

Phần lớn ông bà, người lớn đều xuất phát từ tình yêu thương. Tuy nhiên, nhiều kinh nghiệm cũ truyền miệng qua nhiều thế hệ lại không còn phù hợp với kiến thức y học hiện đại.

Không ít người nói: “Ngày xưa tôi cũng được cho nếm rượu, có sao đâu.”

Nhưng đó là hiệu ứng người sống sót . Những trường hợp gặp biến chứng nặng có thể đang nằm trong phòng hồi sức, và gia đình họ không còn cơ hội để nói “không sao”.

Cảnh báo từ chuyên gia

Việc chăm sóc trẻ nhỏ cần dựa trên kiến thức khoa học, không nên áp dụng kinh nghiệm truyền miệng thiếu kiểm chứng.

Một hành động nhỏ, tưởng như vô hại, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ thông tin đúng cách tới người thân trong gia đình – đặc biệt là ông bà, người trực tiếp chăm trẻ – chính là một trong những cách bảo vệ trẻ hiệu quả nhất.

Nguồn: Sohu