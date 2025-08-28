HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bé 4 tuổi tử vong nghi mắc bệnh dại sau khi chó hàng xóm ốm chết

Ngọc Tú |

Sau khi đến viện kiểm tra có kết quả nghi ngờ mắc bệnh dại, cháu T. (4 tuổi) được đưa về nhà và tử vong. Trước đó không lâu, chó hàng xóm ốm và đã bị chết, nghi mắc bệnh dại.

Chiều 27/8, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ ( tỉnh Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp một cháu bé 4 tuổi tử vong, nghi do mắc bệnh dại sau 2 ngày nhập viện điều trị.

Trước đó, tối 24/8, bé M.C.T. (4 tuổi, trú bản Na, xã Tri Lễ) xuất hiện triệu chứng khó chịu, kích thích vật vã, sợ gió, sợ nước, chảy dãi, tinh thần lơ mơ. Cháu bé được người thân đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám và được chuẩn đoán mắc bệnh dại. Đến sáng 26/8, bé T. tử vong.

- Ảnh 1.

Người thân đưa cháu T. từ bệnh viện trở về nhà.

Nắm bắt thông tin, đoàn công tác của Trung tâm Y tế Quế Phong đã gặp gỡ người thân của bé T. và điều tra dịch tễ .

Được biết, gia đình bé T. có nuôi 2 con chó, chưa được tiêm phòng dại. Tuy nhiên, 2 con chó này hiện vẫn sống bình thường. Hàng xóm cháu T. cách đó khoảng 10m có nuôi chó. Thời gian trước, chó hàng xóm ốm (nghi bị dại), người chủ đã đập chết chó rồi vứt đi. Cháu T. thường xuyên sang nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên, người thân không khẳng định được bé có tiếp xúc với con chó ốm của hàng xóm hay không.

Gia đình bé T. có 6 người. Hiện 5 người còn lại gồm ông bà, cha mẹ và chị gái của bé T. đều bình thường. Trung tâm Y tế Quế Phong đã tư vấn gia đình cháu bé đi tiêm phòng dại nếu có tiếp xúc gần với cháu bé.

