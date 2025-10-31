Bé 2 tuổi thở "lõm ngực" vì mắc cúm A

Bé An có dấu hiệu ho, sổ mũi, sốt nhẹ vào khoảng 3 ngày trước nhập viện. Các triệu chứng bệnh tăng dần, trẻ không đáp ứng với các biện pháp hạ sốt, bỏ ăn, khó thở, thở rít co lõm ngực nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Kết quả test nhanh chẩn đoán bé mắc cúm A, biến chứng viêm thanh quản. Bé được thở khí dung, phương pháp này đưa thuốc dưới dạng sương mù tác động trực tiếp lên niêm mạc đường hô hấp; đồng thời tiêm thuốc kháng viêm đường tĩnh mạch giúp cải thiện tình trạng viêm thanh quản. Bé được tiếp tục theo dõi và điều trị tại nội trú khoa Nhi.

BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết, bệnh nhi được chỉ định sử dụng thuốc kháng virus, kết hợp điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, hỗ trợ dinh dưỡng đầy đủ, theo dõi sát các dấu hiệu hô hấp. Sau hai ngày điều trị, bé hết sốt, không còn thở rít hay khó thở, ăn uống cải thiện hơn trước. Dự kiến, bé sẽ được tiếp tục điều trị thêm 3 ngày, khi tình trạng ổn định sẽ được xuất viện tiếp tục theo dõi điều trị tại nhà.

Bác sĩ cho biết, gần đây lượng trẻ mắc cúm A đến khám ngoại trú và điều trị nội trú tại khoa Nhi được ghi nhận tăng cao. Trẻ có triệu chứng bệnh từ nhẹ đến trung bình.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhi theo phác đồ của Bộ Y tế, gồm chủ yếu điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, bù nước, điện giải và hỗ trợ dinh dưỡng đầy đủ cho các bé; theo dõi sát các dấu hiệu hô hấp, kịp thời điều trị các biến chứng như viêm phổi hoặc suy hô hấp; sử dụng thuốc kháng virus cho những trường hợp có chỉ định. Những bệnh nhi mắc cúm tình trạng nặng được theo dõi điều trị tại phòng cách ly và khu vực riêng để đảm bảo tránh lây nhiễm chéo.

Bác sĩ Châu khuyến cáo, các dấu hiệu của bệnh cúm có thể dễ nhầm lẫn với tình trạng cảm sốt thông thường hoặc bệnh hô hấp khác. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể diễn tiến nặng gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp, nặng nhất là tử vong. Những nhóm nguy cơ cao diễn tiến nặng như trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, trẻ có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch, suy giảm miễn dịch… Do đó khi trẻ có bất kỳ dấu hiệu sốt, ho, ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi người, ho khan sổ mũi đau họng, hoặc nôn ói, đau bụng hoặc tiêu chảy… phụ huynh không nên chủ quan. Nên đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, chẩn đoán chính xác bệnh lý và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Trường hợp trẻ mắc cúm mức độ nhẹ điều trị tại nhà, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi nhiều, uống nước nhiều, ăn thức ăn loãng dễ tiêu, dùng thuốc hạ sốt đúng liều theo chỉ định của bác sĩ, phối hợp thêm lau mát cho trẻ khi trẻ sốt cao, theo dõi sát nhiệt độ và nhịp thở của trẻ. Phụ huynh giữ vệ sinh mũi họng cho trẻ bằng cách súc miệng, nhỏ mũi thường xuyên, đeo khẩu trang cho trẻ. Vệ sinh đồ chơi của trẻ và không gian sống sạch sẽ. Trẻ trong quá trình điều trị bệnh không nên tiếp xúc với người khác nhất là người già, người có bệnh nền. Những người chăm sóc trẻ, sống chung trong gia đình cũng nên đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Nếu trẻ có dấu hiệu không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thở nhanh, thở mệt, co rút lõm ngực, bỏ bú, bỏ ăn uống, nôn ói nhiều, lừ đừ, co giật… phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh hiệu quả trong cộng đồng, phụ huynh nên tập cho trẻ đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, che miệng khi ho hắt hơi, giữ vệ sinh tay, không đưa tay lên các vùng mắt/mũi/miệng…