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Bình luận bóng đá

Bắt Trần Thủy Tuyên SN 1995 và chồng

Duy Anh
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Lê Hoàng Nhân bị bắt quả tang khi có hành vi tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng, còn vợ Trần Thủy Tuyên thừa nhận mua bán lô đề với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa chủ trì phối hợp Công an xã Tân Hòa và Phong Thạnh kịp thời phát hiện, bắt quả đối tượng Lê Hoàng Nhân (sinh năm 1993, cư trú ấp 4, xã Tân Hòa) và Trần Thanh Tâm (sinh năm 1991, cư trú ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh) thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng hoạt động cá cược bóng đá được thua bằng tiền dựa trên kết quả các trận đấu WORLD CUP 2026 thông qua ứng dụng zalo, tạm giữ 04 điện thoại di động và tạng vật liên quan.

Qua lời khai ban đầu, Nhân và Tâm nhận các tin nhắn giao dịch cá cược bóng đá của 12 con bạc với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Đối tượng tổ chức đánh bạc Lê Hoàng Nhân (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Trần Thanh Tâm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long).

Ngoài ra, vợ của Nhân là Trần Thủy Tuyên (sinh năm 1995, cư trú cùng địa phương) thừa nhận thông qua tài khoản zalo để hoạt động ghi mua bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền Tuyên mua bán số lô, số đề trên 400 triệu đồng.

Đối tượng tổ chức đánh bạc (mua bán số lô, số đề) Trần Thủy Tuyên (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long).

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Oanh SN 1965 đã ra đầu thú

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