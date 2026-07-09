Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Mười Hai SN 1986

Đối tượng bị giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Mười Hai (sinh năm 1986, cư trú Tổ 4, ấp 6, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai).

Trước đó, đầu tháng 6/2026 do không có việc làm nên Ngô Văn Mười Hai đi từ xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai về xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long và ở nhờ nhà ông Kim Văn Quan tại ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh.

Ngày 9/6, do không có tiền tiêu xài nên Hai đã nảy sinh ý định lấy trộm tài sản của ông Quan. Lợi dụng lúc đêm khuya, Hai đã lấy trộm 01 chiếc xuồng cùng toàn bộ ngư cụ (lú đánh bắt thủy sản).

Sau đó, Hai sử dụng xuồng và lú đã lấy trộm để đánh bắt thủy sản ở tuyến sông Kinh Đào và các xẻo (rạch) nhỏ thuộc xã Long Vĩnh nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Mười Hai (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Đến ngày 6/7, khi Hai neo đậu xuồng tại khu vực một xẻo (rạch) nhỏ thuộc ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh để lên bờ bán thủy sản thì Công an xã Long Vĩnh phát hiện, mời về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Ngô Văn Mười Hai đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã tự nguyện giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.