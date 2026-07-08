Ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Dung SN 1989

Nguyễn Thị Kiều Dung cùng một đối tượng khác bị tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1992, cư trú ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng) và Nguyễn Thị Kiều Dung (sinh năm 1989, cư trú ấp An Thành Tây, xã Trung Thành).

Trước đó, ngày 29/6, Công an xã Trung Thành nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà của bà L.T.N (sinh năm 198, ở ấp An Thành Tây, xã Trung Thành) có nhiều đối tượng tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Trung Thành tiến hành kiểm tra thì phát hiện Trung và Dung đang có mặt tại nhà.

Hai đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện lập biên bản tạm giữ 02 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 19 túi nilon, 06 đoạn ống nhựa được hàn kín, 01 túi nilon trong suốt loại bóp miệng bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy và một số vật dung khác có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận số tinh thể màu trắng bị thu giữ là ma túy mua về để sử dụng, còn bộ dụng cụ tự chế và bật lửa là phương tiện dùng để sử dụng ma túy.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.