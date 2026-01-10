Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng, để điều tra liên quan vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi được nhập vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ngày 10-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 người gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Công Ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

5/9 đối tượng cung cấp dịch tả heo châu Phi vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long bị khởi tố trước đó

Khi sự việc xảy ra, Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho biết 9 người bị bắt giữ, khởi tố trong vụ thu mua thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi đều là người bên ngoài; không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hoặc nhân viên của công ty.

Đáng chú ý, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định, chỉ là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ. Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.