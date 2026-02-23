Bất tỉnh tại “lễ hội gần như khỏa thân”

Một lễ hội truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng với cảnh hàng nghìn người đàn ông gần như khỏa thân tranh giành bùa thiêng, đã khiến ba người bất tỉnh tại thành phố phía tây Okayama, theo thông tin từ cảnh sát địa phương, báo Nhật Mainichi đưa tin.

Ba người tham dự này đang tham gia sự kiện thường niên được gọi là “lễ hội khỏa thân”, có nguồn gốc từ thời kỳ Muromachi (1336–1573), diễn ra tại Đền Saidaiji vào tối thứ Bảy, cảnh sát cho biết.

Những người tham dự "lễ hội khỏa thân" tại Đền Saidaiji tập trung chờ đợi nghi thức ném bùa thiêng tại thành phố Okayama, ngày 21 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Kyodo)

Hiện chưa rõ ba người đàn ông bị thương như thế nào trong quá trình diễn ra lễ hội. Ngoài ra, ba người khác cũng được đưa đến bệnh viện với các chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Gần như mỗi năm, đều có người bị thương tại sự kiện này, vốn được biết đến là một trong ba lễ hội kỳ lạ lớn của Nhật Bản. Một người đàn ông đã tử vong vào năm 2007.

Sau khi thực hiện nghi thức thanh tẩy bằng nước lạnh, những người đàn ông mặc khố trắng truyền thống sẽ tiến về chính điện và chờ những thanh gỗ thiêng được thả xuống.

Trong lễ hội này, những người đàn ông sẽ tụ tập thành đám đông, tranh giành hai thanh gỗ kích thước 4 x 20 cm, được quấn bùa thiêng xung quanh. Một liên đoàn du lịch địa phương ước tính có khoảng 10.000 người tham gia sự kiện thường niên này.

Lễ hội đã được chính phủ trung ương công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016.



