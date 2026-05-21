Bắt tay với một DN Nhà nước, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai 2 thứ phủ khắp toàn quốc

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Vietnam Post. Ảnh: VIC

Mới đây, CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc.

Hợp tác này giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác trên, ngay trong năm 2026, V-Green và Vietnam Post sẽ tiến hành lắp đặt và đưa vào vận hành tối thiểu 11.000 tủ đổi pin xe máy điện trong tổng số hơn 16.000 tủ dự kiến sẽ triển khai.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng nghiên cứu xây dựng 170 trạm sạc ô tô điện tại các địa điểm phù hợp, cung cấp gần 2.000 súng sạc cho người dùng.

Đáng chú ý, các trạm sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện của V-Green sẽ được bố trí tại hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Như vậy, với khoảng cách bình quân giữa các điểm giao dịch Vietnam Post chỉ là 2,82 km và mật độ tối thiểu mỗi xã có một điểm giao dịch, mạng lưới hạ tầng tủ đổi pin và trạm sạc xe điện của V-Green sẽ được phủ sóng rộng khắp tới mọi miền đất nước.

Sự hợp tác giữa Vietnam Post và V-Green mở ra hướng phát triển mới

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa V-Green và Vietnam Post. Ảnh: VIC

Theo thỏa thuận trên, Vietnam Post sẽ cung cấp mặt bằng, điểm đấu nối điện phù hợp cùng một phần dịch vụ vận hành trạm sạc và tủ đổi pin. Trong khi đó, V-Green sẽ đầu tư quy hoạch, xây lắp tủ đổi pin và trạm sạc, vận hành, bảo trì thiết bị tại các khu vực lắp đặt trong suốt thời gian hợp tác.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tích hợp hệ thống vận hành số và thanh toán số thông qua hệ sinh thái Vietnam Post/PostPay trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng, từ đó hướng tới mô hình “Bưu cục Xanh”, tích hợp hạ tầng năng lượng xanh, logistics và dịch vụ số.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định: “Hợp tác với Vietnam Post sẽ giúp V-Green nhanh chóng tăng độ phủ hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện VinFast tại tất cả các địa phương, qua đó tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy người dân chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh”.

Về phía Vietnam Post, ông Chu Quang Hào, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Vietnam Post chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Vietnam Post và V-Green mở ra hướng phát triển mới trong việc phát huy hiệu quả mạng lưới phục vụ rộng khắp đến từng thôn, xã của Bưu điện Việt Nam”.

Ông Chu Quang Hào nhấn mạnh, đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng của Tổng công ty trong đổi mới mô hình hoạt động, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tiện ích gắn với xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững, qua đó gia tăng giá trị phục vụ người dân trên toàn quốc.

Được biết, hợp tác giữa V-Green và Vietnam Post là một phần nội dung trong thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện đã được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.