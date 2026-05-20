Tổng thống Putin nói "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề", nhấn mạnh con số vượt 200 tỷ USD với Trung Quốc

Hôm nay (20/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hình ảnh do phía truyền thông Nga công bố cho thấy, ông Tập bắt tay ông Putin trước khi hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ giữa tiếng quốc thiều hai nước. Đồng thời, 21 loạt đại bác vang lên tại quảng trường Thiên An Môn gần đó.

Tại cuộc hội đàm sau đó, ông Tập đã gọi ông Putin là "người bạn thân thiết", đồng thời khẳng định hai nước đang cùng định hình tương lai quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy bất chấp cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục duy trì "động lực tốt", mặc dù đối mặt nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài.

Người đứng đầu nước Nga trích dẫn câu thơ Trung Quốc "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" (có nghĩa là “Một ngày không gặp tựa ba thu”) để nói lên sự gắn bó giữa hai bên, bày tỏ rất vui mừng khi gặp ông Tập. Đồng thời, ông ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung đang ở "mức độ cao chưa từng có".

Theo Tổng thống Putin, kim ngạch thương mại Nga – Trung đã tăng hơn 30 lần trong vòng 25 năm qua. Đáng chú ý, trong nhiều năm liên tiếp, con số này đã vượt mốc 200 tỷ USD một cách ổn định.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chế độ miễn thị thực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 20/5.

Tổng thống Putin cũng đánh giá việc liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trên nhiều diễn đàn đa phương, bao gồm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và G20, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới căng thẳng hiện nay. Lãnh đạo Nga cho rằng hợp tác Nga - Trung là trụ cột chính của sự ổn định trên trường quốc tế khi thế giới có nhiều biến động.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hiệp ước được ký kết cách đây 25 năm đã đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu dài và sự phối hợp chiến lược toàn diện.

Đáng chú ý, trong cuộc hội đàm, ông Tập nhận xét về tình hình ở Trung Đông và khu vực vùng Vịnh đang ở thời điểm bước ngoặt quan trọng giữa chiến tranh và hòa bình. Theo ông, việc chấm dứt lập tức các hành động thù địch là vô cùng cần thiết và các nỗ lực đàm phán đóng vai trò rất quan trọng. Hơn nữa, việc sớm chấm dứt giao tranh cũng sẽ giúp giảm thiểu gián đoạn đối với sự ổn định nguồn cung năng lượng, đồng thời bảo đảm hoạt động thông suốt của các chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng và trật tự thương mại quốc tế.

Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin có nhiều doanh nghiệp lớn

Tổng thống Putin di chuyển trên thảm đỏ ở sân bay tại Bắc Kinh, Trung Quốc tối 19/5.

Tổng thống Putin đến Bắc Kinh từ tối 19/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tại sân bay.

Chuyến thăm này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga – Trung. Đây là văn kiện được coi là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; cũng như 30 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung và 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo lịch trình đề ra, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng, với nội dung dự kiến xoay quanh quan hệ song phương, thương mại, năng lượng, an ninh, công nghệ và những vấn đề quốc tế lớn.

Đáng chú ý, có khoảng 40 văn kiện chung dự kiến được ký trong chuyến thăm này. Trong đó, có tuyên bố về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đặc biệt, hợp tác năng lượng là một trong những chủ đề nổi bậtnhất là dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2 nối Nga với miền bắc Trung Quốc qua Mông Cổ.

Tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc kéo dài hai ngày (19 – 20/5) là phái đoàn bao gồm nhiều bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn nhà nước, tư nhân lớn nhất của Nga.

Phái đoàn doanh nghiệp này có Igor Sechin, CEO tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft, Alexei Miller, CEO tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom, ông trùm nhôm Oleg Deripaska, cùng với các lãnh đạo tập đoàn phát triển nhà nước VEB, cơ quan năng lượng hạt nhân Rosatom và tập đoàn vũ trụ Roscosmos. Ngoài ra, CEO Sberbank German Gref, CEO VTB Bank Andrei Kostin và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng có mặt trong đoàn tháp tùng, bên cạnh 5 phó thủ tướng và 8 bộ trưởng.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng.

Tổng tài sản cá nhân của nhóm lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Trump đạt mức 1.070 tỷ USD (theo dữ liệu từ Forbes và hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ do Quiver Quantitative tổng hợp).

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/5 cho biết: "Chúng tôi không cạnh tranh với ai về thành phần phái đoàn. Chúng tôi đang phát triển quan hệ độc lập và rất đa dạng với Trung Quốc".

