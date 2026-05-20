Chàng trai Trung Quốc duy nhất được gặp riêng Tổng thống Nga Putin hôm nay là ai?

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào khoảng 23h15 ngày 19/5. Ảnh: Xinhua

Chàng trai này là kỹ sư trẻ Bành Phái.

Theo Tass, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong ngày 19 - 20/5. Ông Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga cho biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Putin được cho là sẽ gặp gỡ nhiều quan chức Trung Quốc, trong đó có hội đàm với Thủ tướng Lý Cường, với nội dung tập trung vào các vấn đề thương mại và kinh tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cùng với các quan chức Trung Quốc tại lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Tổng thống Putin sẽ tham dự lễ khai mạc Năm giáo dục giao lưu văn hóa Nga - Trung, cũng như tham quan triển lãm ảnh chung về lịch sử quan hệ hai nước do TASS và Xinhua phối hợp tổ chức. Đặc biệt, Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp gỡ với kỹ sư trẻ Trung Quốc Bành Phái.

Được biết, khi còn nhỏ, Bành Phái từng được giao lưu với Tổng thống Putin khi ông thăm Trung Quốc năm 2000. Sau đó, Bành Phái du học tại Nga và hiện làm việc cho doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc.

Tổng thống Putin "giống người chú tốt bụng"

Vào tháng 7/2025, Đài RT của Nga đã đăng bài viết thông báo họ muốn tìm tung tích của một cậu bé từng gặp gỡ Tổng thống Putin ở Trung Quốc hồi năm 2000.

Cách đây hơn 25 năm, ông Putin 47 tuổi, có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc với tư cách Tổng thống Nga. Sau khi tham quan Tử Cấm Thành, Tổng thống Putin đề nghị được chèo thuyền trong công viên. Quyết định này đã thay đổi kế hoạch đột ngột của ông Putin và khiến lực lượng an ninh không thể giải tỏa khu vực kịp thời, dẫn tới thu hút một đám đông du khách.

Lúc bấy giờ, Tổng thống Nga đã giao lưu với một cậu bé Trung Quốc 12 tuổi và cha cậu. Khoảnh khắc này đã được các phóng viên ghi lại. Cậu bé này tên Bành Phái, đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Bài đăng của RT nhấn mạnh, việc tìm thấy cấu bé vào cùng ngày sau 25 năm sẽ có ý nghĩa lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp hình cùng với cậu bé Bành Phái ở Trung Quốc, năm 2000. Ảnh: Xinhua

Ngay sau khi bài đăng tìm cậu bé Bành Phái được RT đăng tải, công chúng Trung Quốc ngay lập tức chú ý. Nhiều người dùng mạng xã hội và các hãng truyền thông lớn đều tham gia vào cuộc tìm kiếm cậu bé này. Kết quả, sau 7 ngày RT đăng tải, hãng tin Red Net của tỉnh Hồ Nam đã liên hệ được với Bành Phái.

Chia sẻ với truyền thông, Bành Thái kể khi Tổng thống Putin rời thuyền và vẫy tay chào đám đông, anh đã hào hứng đứng trên lan can bên hồ để đáp lại. Sau đó, Tổng thống Putin đã bế anh khỏi lan can, hôn lên trán anh và nói điều gì đó bằng tiếng Nga. Nhưng lúc đó anh không hiểu.

Bành Thái chia sẻ rằng, Tổng thống Nga Putin giống "một người chú tốt bụng". Đồng thời anh cho biết, khoảnh khắc gặp người đứng đầu nước Nga đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Cậu bé từng gặp Tổng thống Putin theo học kỹ sư tại Nga

Chàng trai Bành Phái trong thời gian du học ở Moskva, Nga. Ảnh: Global Times

Bành Thái chia sẻ, được truyền cảm hứng từ cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin, anh bắt đầu quan tâm đến nước Nga và bắt đầu học tiếng Nga.

Đến năm 2007, Bành Thái nhận Học bổng Tổng thống Nga và theo học kỹ sư cầu đường tại một trường đại học hàng đầu ở quốc gia này.

Đến năm 2013, sau khi lấy bằng thạc sĩ, Bành Thái về nước và trở thành trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty xây dựng lơn ở Hồ Nam. Bành Thái cũng gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Cụ thể, anh cùng với nhóm của mình đã phát triển một mẫu lan can cầu đường bộ mới được chứng chỉ quốc gia. Ngoài ra, thiết kế một cây cầu cảnh quan dành cho người đi bộ của anh và nhóm cũng đã đạt giải thưởng quốc gia.

Chia sẻ với truyền thông cách đây gần 1 năm, Bảnh Thái nói: “Tôi rất mong được gặp lại Tổng thống Putin để tỏ lòng kính trọng và chia sẻ về câu chuyện trưởng thành của mình. Tôi đã thay đổi rất nhiều trong 25 năm qua, nhưng ông ấy vẫn phong độ như ngày nào”.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào khoảng 23h15 ngày 19/5. Tại sân bay, đón Tổng thống Nga có Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov và các quan chức ngoại giao cấp cao của Nga. Đáng chú ý, thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón Tổng thống Nga Putin. Đây được coi là một trong những nghi thức trang trọng nhất trong các lễ đón tại sân bay dành cho lãnh đạo nước ngoài.

Bài tham khảo nguồn: Tass, RT, Xinhua, Red Net, Global Times