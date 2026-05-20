VN sắp có triển lãm quốc tế về sản phẩm người Việt tiêu thụ 27 lít/năm, quy mô thị trường hơn 10 tỷ USD

Chương trình này là Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm Sữa tại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa năm 2025 của Việt Nam đạt 1,44 tỷ USD, tăng 27,3% so với năm trước đó.

Đáng chú ý, New Zealand, Mỹ, Australia, Ireland và Đức, Mỹ là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất là từ New Zealand đạt 438 triệu USD, chiếm 30,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tương ứng tăng mạnh 50,7% so với năm 2024.

Ngoài ra, nguồn cung từ thị trường ASEAN đạt 174,3 triệu USD, chiếm 12,1%, tức là tăng 2,7% so với năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu từ các nước EU đạt 365,45 triệu USD, chiếm 25,4%, tăng 47,3%.

Với kết quả năm 2025, Việt Nam đã củng cố vị thế là một thị trường tăng trưởng cao và trở thành đối tác chiến lược của EU và Ireland tại Đông Nam Á.

Vì vậy, Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm Sữa tại Việt Nam là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch xúc tiến thương mại sâu rộng được Bord Bia – Ủy ban Thực phẩm Ireland triển khai trong tháng 5 này.

Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm Sữa tại Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 5

Các sản phẩm Sữa châu Âu từ Ireland.

Theo bà Lorna Allen, Giám Đốc Thị trường Đông Nam Á của Bord Bia, nhận định: "Các hoạt động chiến lược trong tháng này sẽ đạt đến cao điểm tại Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm Sữa tại Việt Nam từ ngày 28 – 31/5. Đây là một sân chơi lớn khi năm nay đánh dấu một thời điểm vô cùng ý nghĩa. Đó là kết thúc năm đầu tiên trong chiến dịch kéo dài ba năm nhằm quảng bá sữa Châu Âu từ Ireland.

Thông qua tiêu chí “Nơi Thiên Nhiên Giao Thoa cùng Khoa học”, Bord Bia tiếp tục được biết đến bởi các di sản chăn nuôi của Ireland với những cánh đồng cỏ xanh mướt được tưới mát bởi mưa tự nhiên, và các quy trình kiểm soát chất lượng đẳng cấp thế giới. Nỗ lực này khẳng định sự tuân thủ của Ireland đối với các tiêu chuẩn khắt khe nhất của EU”.

Bà Lorna Allen, Giám Đốc Thị trường Đông Nam Á của Bord Bia.

Bà Lorna Allen nhấn mạnh, đây cũng là bước đi đầu tiên hướng tới một kỷ nguyên mới trong việc thiết lập mối quan hệ lâu dài và khắng khít với ngành sữa Việt Nam trong những năm tới.

Trước đó, ngày 12/5, Bord Bia đã tổ chức thành công Hội thảo "Sữa Châu Âu từ Ireland" tại Sofitel Saigon Plaza. Sự kiện này đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp đến từ các tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam. Hội thảo được chủ trì bởi Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, ông Ronan Cunniffe, cùng các chuyên gia quốc tế bao gồm Tiến sĩ André Brodkorb (Teagasc) và Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp (Phó Chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng Việt Nam).

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về xu hướng đạm sữa và các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến được thiết kế riêng cho từng giai đoạn cuộc đời.

Hội thảo "Sữa Châu Âu từ Ireland" được tổ chức ngày 12/5 tại TP HCM.

Sau đó, từ ngày 13 – 15/5, Bord Bia tiếp tục củng cố vị thế thị trường tại Triển lãm Nguyên liệu Thực phẩm Việt Nam (Fi Vietnam), được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Gian hàng J.24. Mục tiêu của hoạt động này chính là tạo mối liên kết trực tiếp giữa các tập đoàn nguyên liệu sữa lớn của Ireland và các nhà sản xuất thực phẩm, đồ uống tại địa phương, hỗ trợ mục tiêu tham gia chiến lược vào thị trường.

Ngoài ra, Bord Bia cũng đang chuẩn bị thực hiện một chuyến tham quan thực tế và độc quyền tại Ireland vào tháng 6, khi chiến dịch 3 năm quảng bá sữa EU đang bước bước sang năm thứ hai. Chuyến tham quan này được kỳ vọng sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc, và toàn diện về Ireland, quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong sản xuất sữa bền vững, bằng cách kết hợp chăn nuôi trên đồng cỏ quy mô lớn với các cơ sở nghiên cứu (R&D) hiện đại.

Bord Bia là cơ quan chính phủ thuộc Bộ Nông nghiệp Ireland, chịu trách nhiệm phát triển các thị trường mới và quảng bá các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp của Ireland trên toàn thế giới. Vai trò của Bord Bia chính là cầu nối giữa các công ty thực phẩm, đồ uống Ireland với các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Bord Bia hiện có 16 văn phòng trên toàn cầu tại Châu Âu, Châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ để thúc đẩy thương mại trên thị trường quốc tế.

Người Việt đang uống 27 lít sữa/năm. Ảnh: Goodhousekeeping