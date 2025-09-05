Ngày 4/9/2025 trở thành một trong những cột mốc quan trọng đối với Tập đoàn Hòa Phát nói riêng và ngành luyện thép Việt Nam nói chung khi lò cao số 2 của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên.

Hình minh họa về lò cao. Ảnh: Metallurgprom

Mẻ gang đầu tiên này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thành phân kỳ 2 của "cú đấm thép" Dung Quất 2 trị giá 85.000 tỷ đồng của Tập đoàn Hòa Phát.

Hiện tại, Hòa Phát vận hành tổng cộng 6 lò cao, bao gồm 4 lò cao tại Dung Quất 1 và 2 lò cao tại Dung Quất 2, đạt tổng công suất 12 triệu tấn thép/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao.

Khi Dung Quất 2 hoàn thiện toàn bộ, sản lượng thép của Tập đoàn dự kiến đạt 16 triệu tấn/năm, giúp Hòa Phát lọt vào top 30 doanh nghiệp thép hàng đầu thế giới.

Lò cao nhập từ Hà Lan tiết kiệm năng lượng và giảm CO2 như thế nào?

Là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát đầu tư mạnh mẽ vào dây chuyền công nghệ hiện đại từ châu Âu, G7.

Riêng lò cao số 2 thuộc Dung Quất 2, Hòa Phát tin chọn Danieli Corus - một công ty có trụ sở tại Hà Lan, nổi tiếng với vai trò là nhà cung cấp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất gang thép, đặc biệt là công nghệ lò cao (BF) và luyện thép oxy (BOF).

Lò cao số 2 do Danieli Corus thiết kế, chế tạo có thể tích 2.500m3, cho sản lượng gang lỏng gấp đôi so với các lò tại Dung Quất 1.

Ảnh: Danieli Corus

Điều quan trọng nhất là lò cao số 2 này tiêu hao năng lượng thấp hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe, đặc biệt là giảm phát thải CO2, để phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh của ngành thép toàn cầu.

Cụ thể thì Danieli Corus đã làm những gì với các lò cao của mình để phù hợp với tầm nhìn "Green Steel - Thép Xanh" của mình, nhắm đến giảm 40% phát thải trong chuỗi BF-BOF?

Thứ nhất: Thiết kế lò cao với công nghệ làm mát tấm dẫn nhiệt cao

Thiết kế lò cao Danieli Corus dựa trên bộ làm mát bằng tấm đồng và vật liệu chịu lửa graphite có độ dẫn điện cao mang lại khả năng vận hành lâu dài nhất.

Nhờ thiết kế này, lò cao có thể hoạt động với hiệu suất cao, tăng tuổi thọ vận hành dài (hơn 25 năm) mà không cần bảo trì lớn. Điều này giảm tiêu thụ năng lượng tổng thể bằng cách tối ưu hóa dòng chảy khí và nhiệt, giảm thiểu lãng phí nhiệt.

Một lò cao dung tích 2.623 m³ của Danieli Corus. Ảnh: Danieli Corus

Thứ hai: Tăng cường sử dụng kim loại tái chế và nguyên liệu sơ cấp

Lò cao được thiết kế để tăng tỷ lệ kim loại tái chế như phế liệu và sắt khử trực tiếp (DRI) trong hỗn hợp nguyên liệu, giúp giảm nhu cầu khử quặng sắt nguyên chất, từ đó giảm tiêu thụ than cốc và than bột.

Chưa kể, việc này giúp giảm phát thải CO2 lên đến 40% so với lò truyền thống, vì kim loại tái chế yêu cầu ít carbon hơn để khử.

Thứ ba: Sử dụng nhiên liệu sinh học

Than sinh học hoặc than củi là các dạng nhiên liệu sinh học chính được áp dụng trong lò cao của Danieli Corus. Những nhiên liệu này được sản xuất từ sinh khối (biomass) như gỗ, phụ phẩm nông nghiệp hoặc chất thải hữu cơ qua quá trình nhiệt phân.

Nhờ sử dụng các nhiên liệu thân thiện môi trường này mà lò cao của Danieli Corus có thể thay thể một phần than cốc (coke) hoặc than bột trong quá trình khử quặng sắt, giúp giảm gánh nặng khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Trong ngành luyện thép, nhiên liệu sinh học được coi là trung hòa carbon (carbon-neutral) vì lượng CO2 phát thải trong quá trình đốt tương đương với lượng CO2 mà sinh khối hấp thụ trong quá trình phát triển. Do đó, thay thế than cốc bằng than sinh học giảm đáng kể phát thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch.