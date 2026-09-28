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Bắt tạm giam Triệu Thị Thảo và 7 người khác liên quan đến số tiền bán hàng trị giá 244,5 triệu đồng

Duy Anh
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Bước đầu, cơ quan công an xác định, đây là số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên cả nước.

Tối 27/9, Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, Công an phường Hà Đông đã chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện nhiều tài khoản Facebook có tên "Đoàn Thị Thủy", "Nguyễn Thu Hoài", "Ngô Thị Xuân" thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm mang tên "Tiêu Giáp Đường", "Tiêu Giáp Thiện" với nội dung chữa khỏi các bệnh về khối u.

Các tài khoản này được sử dụng để tiếp cận người dân có nhu cầu điều trị bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Đã xác định danh tính các chủ tài Facebook đăng bán sản phẩm

Công an phường Hà Đông xác định Nguyễn Văn Tú (SN 1998; trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là người sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình điều tra cho thấy Tú liên hệ, thỏa thuận với Dương Thị Quỳnh (SN:1993; Thường trú tại: thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, TP Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh Dương Thị Quỳnh (MSHKD: 001193040472) để bào chế các thân, lá cây không rõ nguồn gốc thái sắt thành từng mảnh, miếng nhỏ hoặc bào chế thành dạng bột, cao sau đó cùng các đối tượng liên quan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm tự xưng là "thuốc nam gia truyền" chữa bệnh khối u.

- Ảnh 2.

Đối tượng Dương Thị Quỳnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh và các đối tượng: Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1999; trú tại Lạc Hoài Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh); Đinh Mạnh Đức (SN 2001; trú tại LK11-15 KĐT phía Tây thôn La Văn Cầu, xã Nam Sách, TP Hải Phòng); Hoàng Quốc Đạt (SN 2001; trú tại thôn Quán Lào 5, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Lê Hồng Quân (SN 1998; trú tại thôn Thanh Vân, xã Chiến Thắng, TP Hà Nội); Vương Mạnh Điệt (SN 2002; trú tại thôn Hoàng Xá, xã Thạch Thất, TP Hà Nội) và Triệu Thị Thảo (SN 2003; trú tại TDP 1 phường Kiến Hưng, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Triệu Thị Thảo, Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Ảnh 3.

Các đối tượng tại Công an phường Hà Đông (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh hơn 1.400 trường hợp mua sản phẩm liên quan, với tổng số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Nâng cao cảnh giác trước quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng

Theo cơ quan công an, vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm tạo dựng niềm tin, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các quảng cáo có nội dung cam kết chữa khỏi bệnh, đặc biệt là các bệnh lý phức tạp như khối u nhưng không có căn cứ khoa học và pháp lý rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

- Ảnh 4.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

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