Bắt tạm giam Lê Văn Út Em SN 1982 để điều tra về số tiền 900 triệu đồng

Bị can Lê Văn Út Em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp Công an xã Hiếu Thành thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Út Em (sinh năm 1982, cư trú ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành).

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với bị can Lê Văn Út Em (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2025, Lê Văn Út Em tự tìm hiểu và tham gia mạng xã hội facebook rồi tải ứng dụng của tài khoản AMAZOL để chuyển tiền đặt mua hàng đầu tư, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng nhưng sau đó không rút tiền lại được.

Để có tiền tiếp tục đầu tư, Lê Văn Út Em đã lợi dung mối quan hệ quen biết với bà L.T.M.X (sinh năm 1992, ngụ xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long) để vay tiền nhiều lần với tổng số tiền 900 triệu đồng với lý do là đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.