HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam đối tượng dùng video nhạy cảm ép bạn gái cũ đưa 50 triệu đồng

Đức Anh
|

Không được người yêu cũ đồng ý nối lại tình cảm, Đỗ Hồng Sơn (trú tại xã Việt Hùng, tỉnh Phú Thọ) liên tục đe dọa phát tán video riêng tư, thậm chí gửi cho người thân nạn nhân để gây sức ép đòi tiền.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (SN 2004) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L.T.M. (SN 2006, trú tại tỉnh Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn ghi lại một video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua ứng dụng Messenger.

Đến cuối tháng 4/2026, sau khi chia tay và không được chị M. đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video trên để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Đáng chú ý, đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Lo sợ video riêng tư bị phát tán, chị M. đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, nạn nhân chưa chuyển tiền cho Sơn.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn để điều tra về hành vi trên.

Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư khi sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân không nên tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu. Cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tìm người tên Đỗ Thị Hà SN 1993 nghi liên quan đến đánh bạc
Tags

Video nhạy cảm

Công an tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại