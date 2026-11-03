HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an tìm người tên Đỗ Thị Hà SN 1993 nghi liên quan đến đánh bạc

Trang Anh
|

Công an thành phố Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy tìm người đối với Đỗ Thị Hà sinh năm 1993.

Công an thành phố Bắc Ninh tối 2/11/2026 đã ra thông báo truy tìm số 12 về việc truy tìm đối tượng nghi vấn thực hiện tội phạm Tổ chức đánh bạc.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, đang thụ lý, điều tra xác minh vụ “Đánh bạc”, xảy ra từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2025, tại tổ dân phố Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh (Nay là thành phố Bắc Ninh).

Quá trình điều tra, do chưa xác định được đối tượng nghi vấn phạm tội đang ở đâu, nên ngày 29/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy tìm người đối với Đỗ Thị Hà (sinh năm 1993, cư trú tại tổ dân phố Lư Giang, phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh).

Đỗ Thị Hà (trái) và quyết định truy tìm - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, rất mong quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố, theo địa chỉ: Lố Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Hằng Hải, Điều tra viên, số điện thoại: 0981.940.777 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an bắt Lý Văn Hòa 49 tuổi lúc 7 giờ sáng
Công an tìm người tên Đỗ Thị Hà SN 1993 nghi liên quan đến đánh bạc - Ảnh 2.Công an Hà Nội truy tìm Ngô Văn Duy SN 1977

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngô Văn Duy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Tags

tin hình sự

báo công an

báo dân trí

Phụ nữ

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

báo mới

Công an thành phố Bắc Ninh

đỗ thị hà

Cảnh sát điều tra Công an

thành phố bắc ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại