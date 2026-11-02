Công an bắt Lý Văn Hòa 49 tuổi lúc 7 giờ sáng

Lý Văn Hòa bị Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/10, tại địa bàn xã Minh Lương.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 1/11/2026 cho biết, ngày 28/10/2026, Công an xã Minh Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Tổ công tác 373 Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/10, tại địa bàn xã Minh Lương, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Lý Văn Hòa (sinh năm 1977, trú tại thôn Pù Pioót, xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nông Văn Xuân - Ảnh Công an Lào Cai

Vật chứng thu giữ gồm một gói nilon màu đỏ, hình chữ nhật, kích thước khoảng 3,9 x 1,5 cm, bên trong chứa chất vón cục màu trắng có khối lượng 7,546 g. Theo lời khai ban đầu của Hòa, số chất trên là heroin do đối tượng vừa mua của Nông Văn Xuân, trú tại thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Nông Văn Xuân đã đến Công an xã Minh Lương đầu thú, khai nhận hành vi bán ma túy cho Lý Văn Hòa.

Đối tượng Lý Văn Hòa và tang chứng vụ án - Ảnh: Công an Lào Cai

Hiện Công an xã Minh Lương phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.