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Bắt Tạ Thị Thu Hương SN 2001

Duy Anh
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Tạ Thị Thu Hương và 2 đối tượng khách bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 12/6 vừa qua, Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình cho biết đã tiến hành kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:

Phạm Văn Hưởng (sinh năm 2001), trú tại thôn 5, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình; Đinh Văn Hiếu (sinh năm 2003), trú tại thôn Lạc 2, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình và Tạ Thị Thu Hương (sinh năm 2001), trú tại thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Bắt Tạ Thị Thu Hương SN 2001 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi vi phạm.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an xã Quỳnh Lưu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt Tạ Thị Thu Hương SN 2001 - Ảnh 2.
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