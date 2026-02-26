Bắt nhóm bác sĩ giả chữa bệnh bằng phương pháp trích máu thải độc, loại bỏ "tà khí"

Cơ quan chức năng Thượng Hải vừa triệt phá một cơ sở y tế chui, bắt giữ nhóm người tự xưng là bác sĩ chuyên dùng thủ thuật "trích máu trị liệu" phản khoa học để lừa đảo bệnh nhân. Các đối tượng tuyên bố rằng, phương pháp này sẽ loại bỏ "năng lượng xấu" khỏi cơ thể người, từ đó cải thiện sức khỏe.

Tờ SCMP dẫn nguồn video từ Đài truyền hình Thượng Hải cho thấy, ba "bác sĩ giả" cắm một cây kim dài vào cánh tay của một người đàn ông, sau đó để máu chảy ra dọc theo kim, tạo thành một vũng máu nhỏ trên sàn nhà.

Họ lừa gạt nạn nhân rằng quá trình này chỉ rút khoảng 100 ml máu nhằm thuyết phục tà khí đã thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, những kẻ lừa đảo nhồi nhét thông tin sai lệch rằng người khỏe mạnh sẽ không chảy máu khi châm kim và ngược lại. Suốt quá trình thao tác, nhóm người này không mặc áo blouse hay đeo khẩu trang, đồng thời vứt vương vãi bông gòn và băng gạc thấm máu ngay trên nền nhà.

Các đối tượng bác sĩ giả trích máu từ tay của bệnh nhân để chữa bệnh

Một người dân quay lại cảnh tượng trên và trình báo cơ quan quản lý y tế sở tại. Ngay lập tức, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, đình chỉ hoạt động phòng khám không phép và tịch thu toàn bộ thiết bị y tế trái quy định.

Giới chức giao một đối tượng tái phạm nhiều lần cho cơ quan công an điều tra và ra quyết định xử phạt hành chính hai người còn lại. Theo luật pháp nước này, cơ quan hành pháp có quyền phạt người hành nghề y trái phép số tiền lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 379 triệu đồng) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giới chuyên môn hiện vẫn tranh cãi gay gắt về liệu pháp trích máu. Các y thư cổ Trung Hoa như bộ Hoàng Đế Nội Kinh biên soạn từ hàng nghìn năm trước từng ghi chép phương pháp này. Khác với y học phương Tây cổ đại thường rút lượng lớn máu gây nguy hiểm tính mạng, Đông y chỉ tập trung châm kim vào các huyệt đạo để nặn ra một lượng máu rất nhỏ. Ngày nay, một bộ phận người dân vẫn tin trích máu giúp giải độc và cải thiện tuần hoàn.

Một số người tin rằng phương pháp Đông y có thể giải độc cơ thể và cải thiện tuần hoàn máu; số khác lại cho rằng đó là một loại giả khoa học lỗi thời.

“Liệu pháp trích máu có phải là một phương pháp lỗi thời, tăm tối được sử dụng trước khi y học hiện đại phát triển không?” một người theo dõi trực tuyến bình luận.

“Nếu họ thực sự tin rằng việc lấy máu có lợi cho sức khỏe, thì họ nên hiến máu của mình đi,” một người khác nói.

"Tin tưởng các phòng khám không có giấy phép còn ngu dốt hơn là tin tưởng vào liệu pháp trích máu," một người khác nói.

Hiện liệu pháp trích máu vẫn còn gây tranh cãi. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý thử nghệm.

Nguyễn Phượng

Theo SCMP