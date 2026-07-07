HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội

Hoàng An
|

Ông Nguyễn Đăng Phong, bị cáo buộc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc trong một vụ án bị chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ngày 7/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong , nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Việc khởi tố ông Phong nằm trong diễn tiến mở rộng điều tra vụ án bị can Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội bị cáo buộc “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Viện KSND Tối cao thực hiện việc tống đạt khởi tố bị can Nguyễn Đăng Phong.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng; không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo; tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

TAND TP Hà Nội

Viện KSND Tối cao

Viện KSND TP Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại