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Bất ngờ với thiết bị giải cứu hai phi công Mỹ trong vụ trực thăng bị Iran bắn rơi

Minh Hạnh
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Một xuồng không người lái của Hải quân Mỹ đã giải cứu hai phi công sau khi chiếc trực thăng Apache của họ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz. Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ sử dụng xuồng không người lái để cứu hộ trên biển.

Bất ngờ với xuồng không người lái giải cứu phi công Mỹ trong sự cố gần eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Xuồng không người lái Saronic Corsair. (Ảnh: Defense Scoop)

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz hôm 8/6, và hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống bằng xuồng không người lái.

Hải quân Mỹ cho biết, loại xuồng không người lái được sử dụng là Saronic Corsair, dài 7,3 m.

Theo phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins, xuồng không người lái đã đón hai phi công “và đưa họ đến một địa điểm khác trên mặt nước, nơi họ được đưa lên trực thăng để tiếp tục vận chuyển”.

Xuồng Corsair bắt đầu được triển khai tại Trung Đông vào cuối tháng 3, bởi Lực lượng Đặc nhiệm 59. Lực lượng này thành lập năm 2021, đóng tại Bahrain, là đơn vị đầu tiên của Hải quân Mỹ chuyên về hệ thống không người lái.

Theo thông số kỹ thuật, xuồng Corsair có thể hoạt động với tốc độ hơn 35 hải lý/giờ và mang theo tải trọng tới hơn 400 kg trên quãng đường hơn 1.000 hải lý.

Corsair được trang bị cảm biến có thể phục vụ các hoạt động cả ngày lẫn đêm. Điều này có thể đã giúp định vị hai phi công Mỹ ngoài khơi bờ biển Oman sau khi trực thăng của họ gặp nạn.

Lầu Năm Góc hiện đang đầu tư vào các vũ khí tự hành như một cách tiết kiệm chi phí để mở rộng phạm vi và tăng tốc độ phản ứng với các mối đe dọa. Theo Reuters , quân đội Mỹ đã triển khai cả xuồng và tàu lặn không người lái, mang lại sự linh hoạt cho các chỉ huy tùy thuộc vào nhu cầu.

Các vũ khí không người lái có những tính năng độc đáo và giảm rủi ro cho lực lượng Mỹ. Cụ thể, xuồng không người lái có thể được sử dụng để giám sát, phát hiện thủy lôi và theo dõi hoạt động của đối phương. Một số mẫu xuồng không người lái cũng đang được điều chỉnh cho các vai trò chiến đấu.

Trong thời gian tới, Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai hàng loạt vũ khí không người lái, bao gồm hàng trăm và có thể hàng nghìn xuồng Corsair.

Trước Mỹ, Ukraine cũng đã tích cực tận dụng tiềm năng chiến đấu của xuồng không người lái, bao gồm cả việc đánh chìm tàu chiến và thậm chí bắn hạ một máy bay trực thăng - một kỳ tích chưa từng có đối với phương tiện không người lái.

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Tags

Trung Đông

xuồng không người lái

Lầu Năm Góc

Trung tâm Mỹ

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