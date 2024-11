Bất ngờ với công dụng bổ ngang nhân sâm của một loại quả: Ngày có không khí lạnh càng nên ăn nhưng tránh kết hợp 3 thực phẩm

Không khí lạnh tràn về, cơ thể con người dễ bị cái lạnh tấn công, khả năng miễn dịch bị giảm sút. Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị cảm lạnh hoặc sốt. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong mùa đông, đặc biệt là thông qua ăn uống để nâng cao thể lực, ngăn ngừa bệnh tật.

Mỗi ngày ăn 1 trái táo đỏ, cơ thể khỏe mạnh, hồng hào như uống nhân sâm

Người Trung Quốc có câu: "Mùa đông ăn táo đỏ thì cả đời không cần uống thuốc bắc hay nhân sâm". Loại quả nhỏ bé này tưởng chừng bình thường thực chất là "báu vật" bổ dưỡng trong mùa đông vì rất bổ xương khớp.

Người Trung Quốc có câu: "Mùa đông ăn táo đỏ thì cả đời không cần uống thuốc bắc hay nhân sâm".

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ khí, bổ máu và làm dịu thần kinh. Chúng được gọi là "viên vitamin tự nhiên". Dinh dưỡng hiện đại cũng phát hiện, táo đỏ rất giàu vitamin C, sắt, canxi và các chất dinh dưỡng khác, có thể tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chúng là thực phẩm lý tưởng để điều hòa cơ thể và tăng cường sức sống.

Bảo quản táo đỏ để ăn cả mùa đông lại rất thuận tiện. Sau khi phơi khô, chúng không chỉ dễ bảo quản mà còn rất tiện lợi khi sử dụng.

Khi ăn táo đỏ tránh kết hợp với 3 thực phẩm

1. Dưa chuột

Thời điểm này không còn là giai đoạn chính vụ của dưa chuột nữa. Dù vậy, nhiều người vẫn thích ăn nên cần phải nhắc nhở.

Trên thực tế, dưa chuột có chứa một thành phần gọi là enzyme phân hủy vitamin C. Vì vậy, bạn nên cố gắng tránh ăn cùng lúc các thực phẩm giàu vitamin C. Táo đỏ là loại quả siêu giàu vitamin C rất nên tránh ăn cùng dưa chuột. Nếu ăn cùng dưa chuột, giá trị dinh dưỡng của loại quả bổ dưỡng này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Dưa chuột có chứa một thành phần gọi là enzyme phân hủy vitamin C.

2. Nội tạng động vật

Thời tiết lạnh hơn, nhiều người thường thích ăn nội tạng động vật. Chúng có hương vị hấp dẫn, khá giàu sắt, đồng, giúp bổ khí huyết, bồi bổ cơ thể...

Tuy nhiên, táo đỏ luôn được mệnh danh là "cường quốc vitamin C" và hàm lượng vitamin C của chúng vượt xa nhiều thành phần thực phẩm. Khi vitamin C gặp ion kim loại có thể bị oxy hóa, từ đó làm giảm hiệu quả hấp thu. Vì vậy, khi ăn không nên kết hợp 2 loại này cùng lúc.

3. Hành lá

Hành lá là một trong những nguyên liệu dự trữ có sẵn trong nhà, là một loại gia vị dùng trong các món ăn.

Theo y học cổ truyền, hành lá có vị cay, tính ấm, dễ kích thích. Tương tự, táo đỏ cũng là nguyên liệu có tính ấm nên ăn cả hai chẳng khác nào thêm nhiệt vào, có thể gây nóng quá mức, khô miệng, thậm chí táo bón.

Hành lá không nên ăn cùng với táo đỏ.

Lưu ý chung khi ăn táo đỏ

Tốt nhất nên ăn 3 loại thực phẩm trên cách xa táo đỏ ít nhất 4 giờ. Ngoài ra, vỏ táo đỏ nhìn chung tương đối cứng. Tốt nhất nên hấp trước khi ăn, sau khi mềm, món ăn sẽ dễ tiêu hóa hơn.

Loại quả này có hàm lượng đường cao, do đó không nên tiêu thụ quá nhiều mỗi ngày, cùng lắm là 3-5 quả/ngày.

(Ảnh minh họa: Internet)



(Nguồn: Sohu, QQ)