Bất ngờ với 8 "thủ phạm" dẫn rắn tới nhà

Việc bất ngờ nhìn thấy một con rắn trong khu vực sinh sống có thể khiến nhiều người hoảng sợ và đặt ra câu hỏi: Vì sao loài bò sát đáng sợ này lại xuất hiện trong nhà mình? Theo chuyên trang House Digest của Mỹ, không phải ngẫu nhiên mà rắn tìm đến nhà bạn để trú ẩn, sinh sống. Một số vật dụng quanh nhà mà bạn có thể không ngờ tới có thể là “kẻ gọi mời” rắn.

8 thứ dẫn rắn tới nhà

1. Đống củi khô

Rắn có thể tìm đến đống củi để trú ẩn (Ảnh: Shutterstock).

Những chồng củi chất cao là nơi lý tưởng cho rắn ẩn náu nhờ vô số khe hở và đặc biệt là sự xuất hiện của chuột - nguồn thức ăn hấp dẫn của rắn. Vào mùa đông, đống củi còn là nơi ấm áp, khiến rắn tìm đến nhiều hơn.

2. Đống lá rụng tích tụ quanh nhà

Muốn tránh rắn tới nhà, hãy dọn sạch lá rụng (Ảnh: Shutterstock).

Các đống lá ẩm, cành mục tạo môi trường kín đáo, an toàn để rắn trú ngụ hoặc đẻ trứng. Độ ẩm còn thu hút côn trùng và chuột - nguồn mồi yêu thích của rắn.

3. Máng ăn cho chim

Máng ăn cho chim (Ảnh: Shutterstock).

Rắn không ăn thức ăn dành cho chim, nhưng chim lại là con mồi mà chúng có thể rình rập. Việc treo máng thức ăn cho chim có thể vô tình “mời gọi” rắn tới săn mồi.

4. Hồ nước, ao

Ao, hồ là nơi thu hút rắn (Ảnh: Shutterstock).

Một số loài rắn nước cần môi trường đầm, hồ để sinh sống. Hồ cảnh quan trong vườn có thể thu hút cả rắn không độc lẫn rắn độc. Ngoài ra, những khu vực ẩm ướt cũng có thể có ếch - thức ăn yêu thích của rắn.

5. Kẽ hở, hốc quanh nhà

Một nơi ở lý tưởng của rắn (Ảnh: Shutterstock).

Khu vực tối, ẩm như các khe nứt, hốc quanh nhà thường là khu vực lý tưởng cho rắn tìm đến trú ẩn hoặc đẻ trứng. Rắn cũng có thể chui vào nhà qua cửa sổ hở hoặc lỗ thông gió.

6. Tường đá

Tường đá (Ảnh: Shutterstock).

Tường xếp bằng đá có nhiều khe hở, là nơi trú ẩn ấm áp cho rắn. Những khu vực này cũng là nơi trú của các loài lưỡng cư mà rắn có thể săn bắt.

7. Vòi, cuộn dây nước

Nhiều người giật mình khi phát hiện rắn ẩn mình dưới những cuộn dây dẫn nước tưới (Ảnh: Shutterstock).

Nhiều người từng “hú vía” khi thấy chiếc dây dẫn để tưới nước bất ngờ… cử động. Rắn thích trốn trong các cuộn dây bởi không gian ẩm và kín. Vòi rò rỉ nước càng khiến nơi này trở nên lý tưởng.

8. Bát thức ăn của thú cưng để ngoài sân

Bát cho thú cưng ăn ngoài trời (Ảnh: Shutterstock).

Cho chó mèo ăn ngoài sân đồng nghĩa… cho chuột ăn. Sự xuất hiện của các loài gặm nhấm lại là lời mời gọi hoàn hảo cho rắn đang tìm kiếm mồi.