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Bất ngờ tàu chiến Pháp bắn 17 phát đạn gần tàu có nghị sĩ Anh ở eo biển Manche

Hoàng Vân
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Ngày 28/7, Express đưa tin, một tàu chiến Pháp bị cáo buộc nổ súng vào một chiếc tàu ở eo biển Manche, trên đó có một thành viên Quốc hội Anh.

Bộ trưởng Nội vụ đối lập Chris Philp đang kể lại sự vụ bị tàu chiến Pháp bắn 17 phát đạn về phía mình, ngày 28/7/2026.

Trong bài đăng được chia sẻ trực tuyến, nghị sĩ đảng Bảo thủ đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ đối lập Chris Philp đã công bố video ghi lại cảnh một tàu chiến giám sát eo biển Manche đang bắn vào khu vực gần chiếc tàu mà ông đang ở trên.

Ông Philp đang trả lời phỏng vấn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp trên eo biển Manche cho một đài truyền hình địa phương thì xảy ra vụ việc.

"Hôm nay trên kênh truyền hình, tôi đang theo dõi các vụ vượt biên trái phép của người di cư… khi tôi vừa được BBC phỏng vấn, thì một tàu chiến Pháp tiến đến gần và bắn 17 phát đạn thật về phía sau chúng tôi.

Không có thông báo hay cuộc diễn tập nào được chuẩn bị trước. Cảm giác như đó là những phát súng cảnh cáo hoặc hành động hăm dọa", ông Philp nói.

Michael Keohan, một phóng viên của BBC, người có mặt cùng ông Philp vào thời điểm đó, mô tả khoảnh khắc ấy là "không thể tin được".

"Những bức ảnh chụp chiếc tàu tuần tra của Pháp cho thấy một khẩu súng ngắn đang chĩa ra biển. Khoảng 17 phát súng đã được bắn", ông Keohan kể lại.

Dữ liệu theo dõi trên biển cho thấy, con tàu là tàu tuần tra lớp Flamant, một chiến hạm dài 54m chở tối đa 21 binh sĩ.

Chiến hạm này có hai súng máy 12,7mm, chủ yếu được sử dụng để tuần tra vùng biển thuộc Pháp ở eo biển Manche.

Theo Express
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