Bất ngờ: Sex tuổi 70 tuyệt hơn tuổi 40+

Người cao tuổi xứng đáng là tình nhân hoàn hảo nhất. Bởi sex tuổi xế chiều thường kéo dài lâu hơn, nhờ thế người trong cuộc có thể thụ hưởng cảm giác đê mê cực sung mãn.

Theo kết quả những nghiên cứu do Hội đồng Quốc gia về Người cao tuổi Mỹ (National Council on Aging- NCOA) thực hiện, phụ nữ sau tuổi 70 thụ hưởng từ sex cảm giác sung sướng nhiều hơn so với chính họ tuổi 40+.

Tương đồng về phương diện hormone

Lý giải phát hiện bất ngờ và thú vị, GS. Shlomo Noy, một trong tác giả công trình cho rằng, đóng vai trò quan trọng là thực tế, ngay sau tuổi 60 tự nhiên cơ thể phụ nữ và đàn ông bắt đầu diễn ra quá trình ngày càng tương đồng về phương diện hormone. Điều đó làm cho nhu cầu tình dục của họ cũng hình thành giống nhau. Đó là bối cảnh rất thoải mái dành cho cả hai đối tác.

Tất cả yếu tố đã kể đều mang lại lợi thế cho sex. Những kỳ vọng thầm kín thay đổi cùng tuổi tác, vì thế các cặp cao tuổi cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sự cởi mở là chìa khóa dẫn đến sex viên mãn, GS. Shloma Noy nói thêm.

Sex không có tuổi

Theo những nghiên cứu do tổ chức Longitudinal Study of Ageing Vương quốc Anh thực hiện 2015, trong các cụ tuổi 70- 80, 54% các cụ ông và 31% cụ bà thực hành sex tối thiểu 2 lần/tháng. Tuy nhiên, trong nhóm tuổi 50+, 39% đàn ông thừa nhận thường xuyên gặp sự cố với nỗ lực cương cứng, 27% phụ nữ mất khả năng vươn tới cực khoái.

Người cao tuổi cũng thường đối mặt những sự cố khác cắt xén niềm vui từ sex. Trước hết là hội chứng són tiểu, những rối loạn hormone hoặc khô hạn nơi thầm kín (các cụ bà).

Về phương diện sinh lý học thuần túy, sex không có giới hạn tuổi tác

Cần kịp thời gõ cửa phòng khám, trường hợp gặp những sự cố khả dĩ ảnh hưởng tiêu cực đến sex. Nhất là thí dụ, sự cố với cương cứng có thể chứng tỏ rắc rối nghiêm trọng với hệ tim mạch. Tất cả vấn đề đã kể đều có thể chữa trị hiệu quả. Nên nhớ, về phương diện sinh lý học thuần túy, sex không có giới hạn tuổi tác, GS. Shloma Noy nhấn mạnh.

Bí quyết duy trì và tăng cường libido

Hàng ngày duy trì nếp sống năng động- dạo bộ, đi xe đạp, khiêu vũ, tập yoga… hoạt động thể dục- thể thao mang lại sức sống cho hệ tim mạch và phong độ toàn thân.

Quan tâm đến thực đơn lành mạnh, cân bằng với các chế phẩm từ sữa, trứng gà, thịt gia cầm và hải sản được chỉ định đặc biệt. Tránh các thực phẩm giầu cholesterol, cai rượu và bỏ thuốc lá, GS. Shloma Noy chia sẻ.

