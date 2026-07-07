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Bất ngờ chiếc iPhone bị niêm phong đến 250 năm

Huỳnh Duy
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Mẫu iPhone bị niêm phong là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cosmic Orange.

Điện thoại thông minh thường chỉ được sử dụng trong vài năm trước khi bị thay thế. Thế nhưng, một chiếc iPhone lại vừa được giao "nhiệm vụ" tồn tại qua nhiều thế hệ, bất chấp việc phần cứng và phần mềm đều có tuổi thọ giới hạn.

Theo trang công nghệ 9to5Mac, một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa trở thành một phần của hộp thời gian được niêm phong nhân dịp kỷ niệm 250 năm. Thiết bị được xem là biểu tượng đại diện cho kỷ nguyên công nghệ số đầu thế kỷ 21, cùng nhiều hiện vật phản ánh đời sống và văn hóa đương đại.

Mẫu máy được lựa chọn là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cosmic Orange. Toàn bộ sẽ được bảo quản trong nhiều thế hệ trước khi được mở lại vào năm 2276.

IPhone 17 Pro Max niêm phong 250 năm: Biểu tượng công nghệ tương lai - Ảnh 1.

iPhone được xem là thiết bị góp phần định hình thói quen sử dụng công nghệ của hàng tỷ người. (Ảnh minh hoạ)

Việc lựa chọn iPhone không mang ý nghĩa ngẫu nhiên. Sau gần hai thập kỷ xuất hiện trên thị trường, dòng smartphone của Apple đã trở thành một trong những sản phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với đời sống hiện đại. Từ liên lạc, chụp ảnh, giải trí đến làm việc hay truy cập Internet, iPhone được xem là thiết bị góp phần định hình thói quen sử dụng công nghệ của hàng tỷ người.

Bên trong chiếc điện thoại, những người thực hiện dự án còn lưu lại một số nội dung trong ứng dụng Ghi chú. Nếu thiết bị vẫn có thể khởi động sau 250 năm, đây sẽ là những "thông điệp số" giúp thế hệ tương lai hình dung về cuộc sống của con người ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khả năng đó vẫn là dấu hỏi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng pin lithium-ion khó có thể duy trì trạng thái hoạt động sau hàng thế kỷ, ngay cả khi thiết bị không được sử dụng. Ngoài pin, các linh kiện như màn hình, bộ nhớ hay vi mạch cũng đều chịu tác động của quá trình lão hóa vật liệu theo thời gian.

Không chỉ phần cứng, rào cản còn nằm ở hạ tầng công nghệ. Giả sử chiếc iPhone vẫn còn hoạt động khi hộp thời gian được mở, những người ở năm 2276 có thể không còn sở hữu bộ sạc, chuẩn kết nối hoặc hệ điều hành tương thích để truy cập dữ liệu. Các định dạng lưu trữ hiện nay cũng có nguy cơ trở nên lỗi thời sau nhiều thế hệ phát triển công nghệ.

Chia sẻ trên 9to5Mac, tác giả Michael Burkhardt cho rằng rất khó dự đoán thế giới công nghệ sau 250 năm sẽ thay đổi đến mức nào. Theo ông, con người khi đó có thể không còn phụ thuộc vào các thiết bị cầm tay như smartphone. Những công nghệ như giao diện thần kinh hoặc các phương thức tương tác hoàn toàn mới có thể thay thế màn hình và điện thoại truyền thống.

Thế hệ iPhone đầu tiên chỉ được Apple giới thiệu vào năm 2007, nhưng trong chưa đầy 20 năm, dòng thiết bị này đã tạo ra bước ngoặt lớn trong ngành điện tử tiêu dùng và thay đổi cách con người kết nối với thế giới số.

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Tags

điện thoại

iPhone 17 Pro Max

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