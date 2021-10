“Bật mí” bí mật trở thành bố mẹ tâm lý khi con đến tuổi dậy thì

Trăm nỗi lo khi con bước vào tuổi vị thành niên

Ở tuổi dậy thì, trẻ có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt thể chất và tâm lý; có xu hướng tách khỏi bố mẹ, muốn được tham gia nêu ý kiến và đưa ra các quyết định trong các vấn đề của mình. Điều này đôi khi dẫn đến mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái trong nhiều vấn đề, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, đặc biệt là trong các vấn đề hướng nghiệp và giáo dục giới tính, kiến thức sức khỏe cho con cái.

Cởi mở chia sẻ cùng con trong mọi vấn đề để gắn kết và thấu hiểu con hơn (Ảnh minh họa).

Bên cạnh những nỗi lo về rung động đầu đời và nguy cơ con "thử mình" trước nhiều điều mới, bố mẹ sẽ trăn trở hơn khi con đối diện với các vấn đề sức khỏe có thể gặp phải khi bước vào tuổi vị thành niên, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến HPV. Nếu thiếu sự giúp đỡ của người lớn, trẻ dễ đặt niềm tin vào các thông tin tràn lan nhưng chưa đúng dẫn đến những hậu quả cả về mặt sức khỏe và tinh thần.

Việc chưa trang bị đầy đủ kiến thức về HPV khiến không ít phụ huynh loay hoay trong việc dự phòng từ sớm cho con (Ảnh minh họa)

ThS. BS Đặng Lê Dung Hạnh (BV Hùng Vương TPHCM) cho biết, vi rút HPV thường lây do sự tiếp xúc giữa da với da, mặc dù đa số các trường hợp lây nhiễm HPV là đến từ quan hệ tình dục, tuy nhiên những kiểu tiếp xúc ngoài sinh dục khác cũng có thể lây nhiễm như tiếp xúc với vật bị nhiễm, tự nhiễm do vệ sinh sinh dục kém, Đó là chưa kể đến, vi rút này có khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con khi sinh. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, trong số 474 trẻ em gái tuổi vị thành niên dù khai báo chưa có quan hệ tình dục, có đến 8,4% được xét nghiệm đã cho thấy bị nhiễm HPV (1).

Xóa bỏ nỗi lo bằng cách dự phòng cho con đúng độ tuổi

Trước những ảnh hưởng mà vi rút HPV có thể gây ra cho sức khỏe con trẻ, chương trình "Hành Trang Sức Khỏe – Sáng Tương Lai Trẻ" diễn ra vào ngày 02/10/2021 trên Fanpage HPV Vietnam vừa qua với sự tham gia của Thạc sĩ - Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh (Trưởng khoa Hậu phẫu, bệnh viện Hùng Vương) và Thạc sĩ - Bác sĩ Đinh Văn Thới (Trưởng phòng khám - Viện Pasteur), cùng MC Tô Hồng Vân, đã dẫn dắt các ông bố bà mẹ hiểu đúng về việc dự phòng HPV sớm cho con, nhất là trong giai đoạn vị thành niên.

Cùng con xem chương trình như một cách gắn kết và giúp con chuẩn bị hành trang cho tương lai tươi sáng.

Thông qua chương trình, bố mẹ sẽ có góc nhìn tổng quan và đầy đủ hơn về vi rút HPV cũng như các căn bệnh do HPV gây ra như: ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, âm hộ ở nữ giới; ung thư hậu môn, ung thư khẩu hầu ở nam giới và mụn cóc sinh dục ở cả nam lẫn nữ.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh chia sẻ thêm trong chương trình, việc phòng ngừa HPV ở lứa tuổi từ 9-14 tuổi có thể cho kết quả tối ưu nhất vì hiệu quả sinh ra kháng thể vắc xin phòng chống bệnh tật tốt hơn dựa trên những nghiên cứu và khảo sát thực tế. Đồng thời, ở giai đoạn 9-14 tuổi, các bé đã tiêm vắc xin ngừa HPV sẽ được bảo vệ toàn diện trước khi quan hệ tình dục lần đầu tiên.

Theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO), độ tuổi từ 9-14 chính là "tuổi vàng" để phòng ngừa HPV (2). Hơn hết, vắc xin phòng HPV đã được chứng minh hiệu quả, dung nạp tốt ở trẻ em độ tuổi vị thành niên và thanh thiếu niên, giúp chống phơi nhiễm HPV khi bắt đầu có quan hệ tình dục lần đầu tiên. Bên cạnh đó, qua các mô hình toán học của các chuyên gia nghiên cứu còn cho thấy khả năng bảo vệ kéo dài của vắc xin phòng ngừa HPV có thể lên đến 30 năm (3).

Dậy thì không chỉ là giai đoạn đầy thử thách đối với trẻ mà còn là đối với các bậc phụ huynh. "Chìa khóa" để bố mẹ giúp con vượt qua giai đoạn này một cách tốt nhất chính là lắng nghe và thấu hiểu. Không chỉ hướng dẫn và trò chuyện, bố mẹ cũng nên đưa con đến gặp chuyên gia để được tư vấn về sức khỏe và các biện pháp phòng ngừa HPV từ sớm.



