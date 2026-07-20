HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bất lợi về tiền bạc của Nguyễn Văn Chung

Tùng Ninh
|

"Bất lợi khi viết nhạc thiếu nhi ở đây là khó khăn về tiền bạc, tài chính" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, tại chương trình Lời tự sự phát sóng trên VTV, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về khó khăn trong việc sáng tác nhạc thiếu nhi của mình.

Bất lợi về tiền bạc của Nguyễn Văn Chung- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung

Anh nói: "Bên cạnh việc giải trí, nhạc thiếu nhi là món ăn tinh thần không thể thiếu cho trẻ nhỏ. Vì thế, dù viết nhạc thiếu nhi có nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là với nhạc sĩ trẻ như tôi, nhưng tôi vẫn kiên định với con đường đó.

Bất lợi khi viết nhạc thiếu nhi ở đây là khó khăn về tiền bạc, tài chính. Viết nhạc về tình yêu, tôi có thể bán cho ca sĩ một cách dễ dàng với số tiền cao. Nếu bài hát đó trở thành hit, tôi sẽ có được danh tiếng, tăng thu nhập.

Còn viết nhạc thiếu nhi, tôi không bán được cho ai, không ai mua. Trong thời gian qua, cũng chưa có nhiều giải thưởng dành cho nhạc thiếu nhi, để tôn vinh các tác giả viết nhạc thiếu nhi. Tức là tôi đã thiếu đi một động lực sáng tạo rồi.

Chưa kể, chúng ta cũng thiếu đi các phương tiện, sân chơi cho nhạc thiếu nhi khiến những người nhạc sĩ tâm huyết viết nhạc thiếu nhi không có đất sống, không có môi trường lan tỏa.

Bất lợi về tiền bạc của Nguyễn Văn Chung- Ảnh 2.

Vì thiếu những điều đó nên đôi khi ngăn trở tôi, khiến tôi nhiều lúc tự hỏi mình làm vậy có đúng không, việc mình làm có hiệu qủa hay không, trong tương lai có tốt đẹp hơn hay không.

Trên con đường tôi đi, tôi cảm giác như đang bước trong một sa mạc rất rộng, không ai đi cùng, cảm thấy lạc lõng, không thấy được ốc đảo tươi đẹp phía trước".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu dấn thân vào mảng nhạc thiếu nhi từ tình yêu thương sâu sắc dành cho các con của mình. Sau 8 năm bền bỉ sáng tạo, anh đã hoàn thành dự án đồ sộ với kho tàng gồm 300 ca khúc đa dạng về chủ đề và lứa tuổi.

Cột mốc này giúp anh chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam là "Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam" vào năm 2020. Những giai điệu trong sáng như "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" hay "Mẹ ơi có biết" đã trở nên vô cùng quen thuộc với hàng triệu em nhỏ.

Âm nhạc thiếu nhi của anh không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ mà còn khẳng định trách nhiệm cống hiến vì cộng đồng của người nghệ sĩ.

NSƯT Ngọc Huyền nhận khoản tiền khổng lồ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

Nguyễn Văn Chung

nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

nhạc thiếu nhi

nhạc Việt

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại