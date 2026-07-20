Bất lợi về tiền bạc của Nguyễn Văn Chung

"Bất lợi khi viết nhạc thiếu nhi ở đây là khó khăn về tiền bạc, tài chính" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, tại chương trình Lời tự sự phát sóng trên VTV, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về khó khăn trong việc sáng tác nhạc thiếu nhi của mình.



Nguyễn Văn Chung

Anh nói: "Bên cạnh việc giải trí, nhạc thiếu nhi là món ăn tinh thần không thể thiếu cho trẻ nhỏ. Vì thế, dù viết nhạc thiếu nhi có nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là với nhạc sĩ trẻ như tôi, nhưng tôi vẫn kiên định với con đường đó.

Bất lợi khi viết nhạc thiếu nhi ở đây là khó khăn về tiền bạc, tài chính. Viết nhạc về tình yêu, tôi có thể bán cho ca sĩ một cách dễ dàng với số tiền cao. Nếu bài hát đó trở thành hit, tôi sẽ có được danh tiếng, tăng thu nhập.

Còn viết nhạc thiếu nhi, tôi không bán được cho ai, không ai mua. Trong thời gian qua, cũng chưa có nhiều giải thưởng dành cho nhạc thiếu nhi, để tôn vinh các tác giả viết nhạc thiếu nhi. Tức là tôi đã thiếu đi một động lực sáng tạo rồi.

Chưa kể, chúng ta cũng thiếu đi các phương tiện, sân chơi cho nhạc thiếu nhi khiến những người nhạc sĩ tâm huyết viết nhạc thiếu nhi không có đất sống, không có môi trường lan tỏa.

Vì thiếu những điều đó nên đôi khi ngăn trở tôi, khiến tôi nhiều lúc tự hỏi mình làm vậy có đúng không, việc mình làm có hiệu qủa hay không, trong tương lai có tốt đẹp hơn hay không.

Trên con đường tôi đi, tôi cảm giác như đang bước trong một sa mạc rất rộng, không ai đi cùng, cảm thấy lạc lõng, không thấy được ốc đảo tươi đẹp phía trước".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu dấn thân vào mảng nhạc thiếu nhi từ tình yêu thương sâu sắc dành cho các con của mình. Sau 8 năm bền bỉ sáng tạo, anh đã hoàn thành dự án đồ sộ với kho tàng gồm 300 ca khúc đa dạng về chủ đề và lứa tuổi.

Cột mốc này giúp anh chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam là "Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam" vào năm 2020. Những giai điệu trong sáng như "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" hay "Mẹ ơi có biết" đã trở nên vô cùng quen thuộc với hàng triệu em nhỏ.

Âm nhạc thiếu nhi của anh không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ mà còn khẳng định trách nhiệm cống hiến vì cộng đồng của người nghệ sĩ.