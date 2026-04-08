Bắt Lã Phương Nam sinh năm 1983

Duy Anh |

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 1/4, Công an xã Đại Đồng, tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.P, sinh năm 1990, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, về việc bị 1 đối tượng giả danh lực lượng chức năng chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, khoảng 12h20 ngày 27/3, khi chị P. điều khiển xe máy đi trên đường đoạn qua thôn Đông, xã Đại Đồng, thì bất ngờ bị 1 người đàn ông điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, yêu cầu chị P dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Đối tượng mặc trang phục, sử dụng công cụ hỗ trợ giống lực lượng trật tự đô thị, thông báo chị P vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và yêu cầu nộp tiền để "bỏ qua".

Do lo sợ, chị P đã đưa cho đối tượng số tiền 300.000 đồng. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt Lã Phương Nam sinh năm 1983 - Ảnh 1.

Đối tượng Lã Phương Nam tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng.

Ngày 3/4, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ Lã Phương Nam, sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội, là đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, như đã nêu trên.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ quần áo màu xanh xám dạng đồng phục lực lượng trật tự đô thị; 1 gậy nhựa màu đen - trắng, dạng gậy chỉ huy giao thông; 1 đôi tất màu xanh, 01 đôi giày da màu đen; 1 xe mô tô biển kiểm soát 99D1-291.88, là phương tiện đối tượng sử dụng khi gây án.

Bắt Lã Phương Nam sinh năm 1983 - Ảnh 2.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lã Phương Nam khai nhận, trước đây bản thân từng tham gia Tổ trật tự đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận Long Biên (cũ) và Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề (cũ) - TP Hà Nội, nhưng đến năm 2016 thì nghỉ, chuyển sang lao động tự do.

Lợi dụng việc còn giữ trang phục, công cụ đã được cấp phát, do không có việc làm và thu nhập, Nam nảy sinh ý định giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng thường lựa chọn các nút giao thông có đèn tín hiệu, khi phát hiện người điều khiển xe mô tô vi phạm các lỗi như: Vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm… sẽ dừng xe, đe dọa xử phạt, nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Lã Phương Nam đã thực hiện nhiều vụ tại các địa bàn khác nhau trong thời gian qua.

