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Bắt 'kẻ sầu sỏ' Phùng Xuân Đường SN 1980, tịch thu 72,4 GB dữ liệu chứa 50 triệu thông tin cấm

Chi Chi
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Từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân, Phùng Xuân Đường tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook và hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram với phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sử dụng hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung mua, bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân sau đó sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ tập hợp, chỉnh sửa lại để bán cho những người có nhu cầu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Phùng Xuân Đường - đối tượng cầm đầu mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Ảnh: CA Nghệ An

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giao dịch toàn bộ qua các ví tiền ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ; liên lạc, trao đổi mua bán thông qua nền tảng Telegram; thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn cư trú gây khó khăn cho cơ quan Công an trong điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt và sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 23/6/2026, Công an Nghệ An tiến hành bắt, triệu tập Phùng Xuân Đường (sinh năm 1980), trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ - là đối tượng cầm đầu và N.V.D. (sinh năm 2005), trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi “Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân”.

Ảnh: CA Nghệ An

Tang vật vụ án. Ảnh: CA Nghệ An

Tại cơ quan Công an, Phùng Xuân Đường và N.V.D. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an thu giữ 02 CPU, 02 laptop và 04 điện thoại di động; hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4 GB dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Bước đầu điều tra, xác định các đối tượng đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh thành trên cả nước

Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Từ tháng 06/2025 đến nay, từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

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