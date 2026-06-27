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Bắt giữ Phan Ngọc Sáng 36 tuổi

Trang Anh
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Phan Ngọc Sáng là đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, đặc biệt là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để đe dọa, tạo tâm lý hoang mang. Vừa qua, ngày 25/6/2026 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia.

Cụ thể, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý đối tượng Phan Ngọc Sáng (sinh năm 1990, trú tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) liên quan đến đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Đối tượng thường sử dụng mạng xã hội Zalo để gọi điện, tự xưng là cán bộ Công an và thông báo người bị hại liên quan đến các vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Để tạo lòng tin và đe dọa nạn nhân, đối tượng gửi các hình ảnh giả mạo như Quyết định bắt tạm giam, lệnh truy nã, từ đó gây áp lực buộc nạn nhân phải chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Lục Thị Hồng Liên 66 tuổi ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Ngọc Sáng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội khi chưa xác định rõ danh tính. Cần đặc biệt ghi nhớ rằng các cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án.

Khi nhận được những cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước thông báo liên quan đến các vụ việc và yêu cầu chuyển tiền, người dân cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo và hãy trực tiếp liên hệ hoặc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xác minh. Để bảo vệ tài sản cho chính mình và cộng đồng, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực chia sẻ thông tin về thủ đoạn lừa đảo đến người thân, đồng thời chủ động lên án và tố giác tội phạm nhằm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phạm Thị Hồng SN 1983 ra đầu thú sau thời gian dài trốn tại nước ngoài
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