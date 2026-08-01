Bắt giữ Phạm Việt Anh SN 1984 ngay tại bệnh viện

Công an phường Nghĩa Đô (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Việt Anh ngay tại Bệnh viện E.

Công an phường Nghĩa Đô vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Việt Anh (sinh năm 1984, HKTT: tỉnh Lào Cai) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp 7 chiếc điện thoại di động tại Bệnh viện E với tổng giá trị tài sản gần 20 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Việt Anh cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA HN

Trước đó, rạng sáng ngày 21/7/2026, Công an phường Nghĩa Đô nhận tin báo về việc một đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện E, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Đô đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tầng 5 tòa nhà H Bệnh viện E và kiểm tra hành chính đối tượng Phạm Việt Anh. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã lấy trộm 3 điện thoại tại phòng 501 và 4 chiếc điện thoại khác tại các phòng 402, 426 trong bệnh viện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Việt Anh để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.



