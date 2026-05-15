Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tiến là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến các mặt hàng nước yến, yến sào.

Khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến gồm thành phẩm và bán thành phẩm. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động dưới hình thức “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhóm này bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật dưới danh nghĩa khuyến mãi, tri ân khách hàng, đồng thời thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm để lôi kéo người mua. Các sản phẩm được bán với giá thấp hơn nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.