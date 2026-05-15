Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Hoàng Thọ/VTC News
|

Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tiến là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến các mặt hàng nước yến, yến sào.

Khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến gồm thành phẩm và bán thành phẩm. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động dưới hình thức “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhóm này bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật dưới danh nghĩa khuyến mãi, tri ân khách hàng, đồng thời thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm để lôi kéo người mua. Các sản phẩm được bán với giá thấp hơn nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi, công ty Pharmedic nói ‘vẫn an toàn’
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp 'giải cứu' Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
