Sau 4 năm lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành và Campuchia, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh đã bị Công an bắt giữ.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1987, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Nguyễn Phạm Như Huỳnh đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chiếm đoạt tổng số tiền gần 17 tỷ đồng thông qua hình thức kêu gọi góp vốn và nhận cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi lẩn trốn qua nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và cả Campuchia trong suốt 4 năm nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Cùng với công tác truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng đang lẩn trốn nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật để tự nguyện ra đầu thú.

Trong ngày 23/7/2026, đối tượng truy nã Nguyễn Duy Kiệt (sinh năm 2002, thường trú ấp Thầy Ký, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ), bị truy nã về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đầu thú. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Kiệt về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Trong thời gian đối tượng bỏ trốn, lực lượng Công an đã tích cực phối hợp gia đình tuyên truyền, vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn. Nhận thức rõ việc không thể trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Nguyễn Duy Kiệt đã tự nguyện đến cơ quan Công an trình diện và đầu thú.