Bắt đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Thủy SN 1996

Duy Anh |

Nhằm trốn tránh pháp luật, Thủy đã sử dụng tên giả là Lê Thành Công (sinh năm 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Ngày 17/4, tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Lê Văn Thủy, đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ đối tượng Lê Văn Thủy (x) tại cửa khẩu Dinh Bà (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện một đối tượng nghi vấn bị Campuchia trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Nhằm trốn tránh pháp luật, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Thành Công (sinh năm 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Tuy nhiên, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xác định đối tượng là Lê Văn Thủy, sinh năm 1996, nơi thường trú trước khi trốn Đông Anh, Hà Nội, có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật (Khoản 3, Điều 157 Bộ luật Hình sự).

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tiến hành bắt giữ Lê Văn Thủy và di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Hậu SN 1999
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
