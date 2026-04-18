HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to

Duy Anh |

Theo dự báo, từ nay đến ngày 22/4, Bắc Bộ sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (18/4) đến ngày 19/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh mới cường độ yếu tràn xuống.

Trao đổi với tời Sức khoẻ và Đời sống, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến khoảng ngày 22-23/4, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm đợt mưa dông mạnh do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

Trong thời kỳ giao mùa, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Tiền phong).

Như vậy, chỉ trong một tuần, Bắc Bộ đón liên tiếp 3 không khí lạnh gây mưa, thời tiết mát mẻ: Đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ 2 từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ 3 từ ngày 22 đến ngày 24/4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/4

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 18-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-36 độ.

Tags

tin nóng

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 19/4

thời tiết hà nội ngày 19/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại