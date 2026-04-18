Tin mới vụ bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của nguyên cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Duy Anh |

Tối 17/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về thủ đoạn làm giả hợp đồng qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự của nguyên cán bộ địa chính để lừa lấy sổ đỏ của nhiều người.

Theo đó, chỉ bằng các hợp đồng ủy quyền tưởng chừng hợp pháp, nhiều người dân tại Đồng Nai đã sập "bẫy lừa", chỉ phát hiện khi tài sản giá trị lớn bị đem giao dịch hoặc thế chấp.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng do Trần Nguyễn Minh Nguyệt – nguyên cán bộ địa chính, xây dựng UBND phường Tam Hòa (TP Biên Hòa cũ), tỉnh Đồng Nai thực hiện là lời cảnh báo về thủ đoạn này.

CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự giám định tài liệu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Nguyễn Minh Nguyệt thực hiện (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân có nhu cầu làm thủ tục đất đai, đối tượng tiếp cận, giới thiệu có khả năng "hỗ trợ" giải quyết hồ sơ.

Với hiểu biết pháp luật và quy trình hành chính, Nguyệt tạo lòng tin, sau đó thuyết phục các bị hại ký hợp đồng ủy quyền hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất với lý do "thuận tiện" xử lý thủ tục.

Sau khi nắm giữ các giấy tờ, đối tượng lợi dụng nội dung ủy quyền để thực hiện chuyển nhượng, thế chấp hoặc các giao dịch khác nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Minh Nguyệt và khám xét nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng có dấu hiệu bị làm giả hoặc bị lợi dụng. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai được trưng cầu giám định, tổ chức phân tích, đối chiếu chữ viết, chữ ký, con dấu, dấu vết tẩy xóa, chỉnh sửa trên tài liệu.

Mặc dù đối tượng có hiểu biết chuyên môn, sử dụng giấy tờ mang hình thức hợp pháp gây khó khăn cho công tác điều tra, song bằng kinh nghiệm và sự tỉ mỉ, các giám định viên đã làm rõ bản chất thật – giả của tài liệu.

Kết luận giám định trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng ngày 11/3 về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Từ thực tiễn các vụ án đã phát hiện cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật và đánh vào tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh, nhẹ của người dân. Bằng thủ đoạn tự xưng "có quan hệ", "cán bộ trong ngành", chúng tạo vỏ bọc để chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều người mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt tạm giam kế toán trường mầm non Trần Thị Hằng SN 1982
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
