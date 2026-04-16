Bắt tạm giam Nguyễn Văn Phái, 35 tuổi

Duy Anh |

Khanh và Phái đến gặp một người dân, tự giới thiệu là “nhà báo pháp luật” rồi đe dọa, yêu cầu đưa tiền.

Ngày 15/4, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (42 tuổi, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (35 tuổi, trú xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2025, khi ông Đ.V.K. (50 tuổi, trú xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang xúc đất tôn nền trang trại tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng thì Phái và Khanh đến gặp. Cả 2 tự giới thiệu là "nhà báo pháp luật".

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái nói ông K. mua đất về san lấp là trái phép, Khanh có lấy số điện thoại di động của ông K. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái lại đến và tiếp tục nói với ông K. về việc mua đất về san lấp là trái phép.

Hai đối tượng Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Đến chiều 29/12/2025, khi con ông K. đang xúc đất thuê cho ông H. thì Phái và Khanh lại đến tìm. Khanh đặt vấn đề: "Cuối năm rồi, làm nhiều thế này thì đồng hành cùng với em một tí".

Ông H. giải thích việc múc đất chỉ để vận chuyển cho người thân rồi đi vào nhà. Khanh và Phái tiếp tục đe dọa anh K. rằng việc xúc đất chuyển đi là trái pháp luật.

Lo sợ bị báo chính quyền thu máy xúc, anh K. vào nhà ông H. vay 3 triệu đồng đưa cho Khanh. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu phải đưa đủ 6 triệu đồng. Anh K. khất nợ, hẹn vài ngày sau sẽ đưa nốt số còn lại.

Ngày 31/12/2025, Khanh và Phái đến trang trại của anh K. lấy nốt 3 triệu đồng từ vợ anh K. Lúc này, có người đã dùng điện thoại quay lại video bằng chứng. Sau đó, Khanh và Phái đi về.

Sau đó, người quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook phản ánh hành vi của Phái và Khanh.

Truy tìm người chơi họ với Trần Thị Hường sinh năm 1992
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

