Bắt tạm giam Nguyễn Văn Phái, 35 tuổi

Ngày 15/4, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (42 tuổi, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (35 tuổi, trú xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2025, khi ông Đ.V.K. (50 tuổi, trú xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang xúc đất tôn nền trang trại tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng thì Phái và Khanh đến gặp. Cả 2 tự giới thiệu là "nhà báo pháp luật".

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái nói ông K. mua đất về san lấp là trái phép, Khanh có lấy số điện thoại di động của ông K. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái lại đến và tiếp tục nói với ông K. về việc mua đất về san lấp là trái phép.

Hai đối tượng Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Đến chiều 29/12/2025, khi con ông K. đang xúc đất thuê cho ông H. thì Phái và Khanh lại đến tìm. Khanh đặt vấn đề: "Cuối năm rồi, làm nhiều thế này thì đồng hành cùng với em một tí".

Ông H. giải thích việc múc đất chỉ để vận chuyển cho người thân rồi đi vào nhà. Khanh và Phái tiếp tục đe dọa anh K. rằng việc xúc đất chuyển đi là trái pháp luật.

Lo sợ bị báo chính quyền thu máy xúc, anh K. vào nhà ông H. vay 3 triệu đồng đưa cho Khanh. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu phải đưa đủ 6 triệu đồng. Anh K. khất nợ, hẹn vài ngày sau sẽ đưa nốt số còn lại.

Ngày 31/12/2025, Khanh và Phái đến trang trại của anh K. lấy nốt 3 triệu đồng từ vợ anh K. Lúc này, có người đã dùng điện thoại quay lại video bằng chứng. Sau đó, Khanh và Phái đi về.

Sau đó, người quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook phản ánh hành vi của Phái và Khanh.