Truy tìm người chơi họ với Trần Thị Hường sinh năm 1992

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang thụ lý, xác minh đơn tố giác của nhiều người dân dân về việc Trần Thị Hường (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chơi họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến đầu năm 2026, Trần Thị Hường đã đứng ra tổ chức nhiều dây họ với số lượng người tham gia lớn, có giao dịch tiền với nhiều cá nhân ở các địa phương khác nhau.

Các giao dịch diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều người, với giá trị tiền lớn. Đến đầu năm 2026, Trần Thị Hường tuyên bố vỡ họ, dẫn đến nhiều người tham gia bị thiệt hại về tài sản.

Đối tượng Trần Thị Hường (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cá nhân đã tham gia chơi họ, góp họ, mua họ với Trần Thị Hường chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và phối hợp làm việc để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến vụ việc, đề nghị liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 2 Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0692.808.134; Điều tra viên thụ lý: Trung tá An Thành Hưng – Điện thoại: 0906.142.857

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân khi tham gia các hình thức họ, hụi, biêu, phường cần tuân thủ đúng quy định; nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, tránh tham gia các dây họ có dấu hiệu bất minh, tiềm ẩn rủi ro nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản.