Truy tìm người chơi họ với Trần Thị Hường sinh năm 1992

Duy Anh |

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến đầu năm 2026, Trần Thị Hường đã đứng ra tổ chức nhiều dây họ sau đó tuyên bố vỡ họ, khiến nhiều người bị thiệt hại tài sản.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang thụ lý, xác minh đơn tố giác của nhiều người dân dân về việc Trần Thị Hường (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chơi họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến đầu năm 2026, Trần Thị Hường đã đứng ra tổ chức nhiều dây họ với số lượng người tham gia lớn, có giao dịch tiền với nhiều cá nhân ở các địa phương khác nhau.

Các giao dịch diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều người, với giá trị tiền lớn. Đến đầu năm 2026, Trần Thị Hường tuyên bố vỡ họ, dẫn đến nhiều người tham gia bị thiệt hại về tài sản.

Truy tìm Trần Thị Hường sinh năm 1992 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Hường (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cá nhân đã tham gia chơi họ, góp họ, mua họ với Trần Thị Hường chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và phối hợp làm việc để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến vụ việc, đề nghị liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 2 Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0692.808.134; Điều tra viên thụ lý: Trung tá An Thành Hưng – Điện thoại: 0906.142.857

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân khi tham gia các hình thức họ, hụi, biêu, phường cần tuân thủ đúng quy định; nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, tránh tham gia các dây họ có dấu hiệu bất minh, tiềm ẩn rủi ro nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản.

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn SN 1987
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
