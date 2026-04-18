Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Hậu SN 1999

Trước đó vào lúc 11 giờ ngày 15/4, Công an xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Kiêm Thoa (SN 1985) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 2 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 11,2 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh các đối tượng nổi trên địa bàn.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Công Hậu (SN 1999, trú thôn Mỹ Đông, xã Quế Sơn) là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Nguyễn Công Hậu (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Công Hậu đã thừa nhận hành vi đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản như trên. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng truy xét, thu hồi đầy đủ 2 điện thoại di động là tang vật vụ án, trả lại cho bị hại.

Đáng chú ý, qua xác minh, Nguyễn Công Hậu là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 10/2025 nhưng chưa cải sửa, tiếp tục tái phạm.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Công an xã Quế Sơn đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Hậu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an xã Quế Sơn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tố giác tội phạm qua số điện thoại trực ban 02353.685.919 để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.