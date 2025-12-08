HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt chước trên mạng, chàng trai nhét dây sạc điện thoại vào vùng kín

Ngân Hà |

Sau khi tò mò nhét dị vật vào dương vật, bệnh nhân giấu kín chuyện cho đến khi đau chịu hết nổi mới báo với người nhà.

Sáng 8-12, Bệnh viện An Bình TPHCM cho hay vừa tiếp nhận can thiệp cho một nam thanh niên 16 tuổi tự nhét dị vật vào dương vật.

“Tạo cảm giác lạ”, một bé trai đưa dây sạc vào vùng kín - Ảnh 1.

Ê-kíp phẫu thuật lấy dị vật ra cho chàng trai

Bệnh nhân sống cùng bố trong hoàn cảnh gia đình ly hôn. Khoảng hai tuần trước nhập viện, bệnh nhân đã xem một video trên mạng hướng dẫn "tìm cảm giác lạ" và làm theo bằng cách nhét dây sạc điện thoại vào niệu đạo.

Sau khi đẩy vào sâu, bệnh nhân không thể lấy ra được, dị vật sau đó chui thẳng vào bàng quang. Lo sợ bị trách mắng, bệnh nhân giấu kín cho đến khi xuất hiện tình trạng tiểu gắt buốt tăng dần nên báo với người nhà đưa đi cấp cứu.

Tại Khoa Ngoại Niệu - Bệnh viện An Bình, bệnh nhân được xác định có dị vật nằm trong bàng quang và được chỉ định can thiệp nội soi khẩn cấp.

“Tạo cảm giác lạ”, một bé trai đưa dây sạc vào vùng kín - Ảnh 2.

Dây sạc điện thoại được các y-bác sĩ lấy ra từ bàng quang bệnh nhân

Ca can thiệp kéo dài khoảng 30 phút. Ê-kíp gặp nhiều khó khăn do dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần đã mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử trí kịp thời, dị vật được lấy ra hoàn toàn. Tình trạng bệnh nhân ổn định sau đó.

Bác sĩ điều trị cũng đã tư vấn tâm lý cho bệnh nhân và gia đình, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng khi bắt chước các nội dung trên mạng không được kiểm chứng, đặc biệt liên quan đến vùng kín và sức khỏe sinh sản – tiết niệu.

"Phụ huynh cần tăng cường quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ về an toàn cơ thể, nhận diện hành vi nguy hiểm và sử dụng internet một cách an toàn. Những hành vi mang tính tò mò có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường sinh dục – tiết niệu, thậm chí đe dọa tính mạng.

