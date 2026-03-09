Bất chấp hiểm nguy, cụ ông 80 tuổi liều lĩnh đưa dầu qua eo biển Hormuz là ai?

Tỷ phú George Prokopiou mạo hiểm chở dầu qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang. Ảnh: FT

Vị doanh nhân liều lĩnh này là George Prokopiou (SN 1946).

Trong một tuần qua, eo biển Hormuz bị ngừng trệ do xung đột tại Trung Đông leo thang một tuần qua. Đây là nơi được mệnh danh là "yết hầu" của dòng chảy dầu mỏ thế giới, khi vận chuyển 20 - 22% sản lượng dầu thô, khí LNG toàn cầu mỗi ngày.

Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Động thái này khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, cũng như làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng.

Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), giữ lúc nhiều đối thủ trong ngành còn ngần ngại, tỷ phú George Prokopiou gây bất ngờ khi quyết định thức hiện bước đi táo bạo nhất trong cuộc đời kinh doanh tàu chở dầu của mình. Đó là ông điều thêm 5 tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua. Những con tàu này bao gồm 3 tàu chở dầu thô và 2 tàu có chứa những sản phẩm lọc dầu như xăng.

Eo biển Hormuz đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ. Ảnh: Getty Images

Chiến thuật của vị tỷ phú 80 tuổi này là dựa trên việc các nhà nhập khẩu sẵn sàng trả giá chót vót để đưa dầu thô ra khỏi vùng chiến sự. Ngoài ra, còn dựa vào các nhà sản xuất dầu Vùng Vịnh thuê tàu để chứa dầu thô trên biển khi sức chứa trên đất liền cạn kiệt. Chiến thuật này được áp dụng trong bối cảnh các nhà máy dầu ở Iraq và Kuwait phải giảm sản lượng vì hết kho chứa.

Tuy nhiên, phần thưởng cho sự liều lĩnh này cũng rất lớn. Bởi thực tế giá cước vận chuyển với các tàu chở dầu rời Vùng Vịnh đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi xảy ra chiến sự, lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, theo hãng báo giá năng lượng Argus Media, một tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) thực hiện hành trình đầy rủi ro băng qua eo biển và đi tới Thượng Hải hoặc các cảng của Trung Quốc có thể thu về khoảng 500.000 USD/ngày (chưa gồm chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh bổ sung).

Đáng chú ý, theo nguồn tin của WSJ, công ty Dynacom Tankers của tỷ phú George Prokopiou hiện đang trả lương rất hậu hĩnh cho các thủy thủ thực hiện hải trình đến cảng ở Arab Saudi và nước sản xuất dầu mỏ khác tại Vùng Vịnh. Hơn nữa, những con tàu được trang bị lính gác có vũ trang để tuần tra trên boong. Họ còn tắt bộ phát tín hiệu định vị để tránh thu hút hỏa lực từ Iran. Nhưng những con tàu này hầu như không thể làm được gì nếu bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc thủy lôi.

Cước vận chuyển với các tàu chở dầu rời Vùng Vịnh đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi xảy ra chiến sự. Ảnh: WSJ

Trên thực tế, các công ty vận tải biển Hy Lạp cùng nhau kiểm soát đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Việc này giúp mang lại cho tỷ phú Prokopiou quyền lực trên thị trường dầu mỏ. Đồng thời, các doanh nghiệp này còn cho thuê tàu để các nhà buôn hoặc công ty sử dụng vận chuyển dầu thô khắp thế giới và có thể dùng làm kho nổi.

“Ông trùm” dầu mỏ thường đi lại mà không có vệ sĩ

Tỷ phú George Prokopiou. Ảnh: Reuters

Tỷ phú George Prokopiou sinh năm 1946 trong một gia đình giàu có ở Athens. Ông được mô tả là “người khiêm tốn và nghiện việc”, thường xuất hiện với một chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng, lái chiếc SUV Mercedes cũ, đi lại không có vệ sĩ. Đây được coi là điều hiếm thấy trong giới thượng lưu có tàu biển của Hy Lạp.

Kể từ khi mua chiếc tàu chở dầu vào đầu những năm 1970, người đàn ông “nghiện việc” này kiếm được khối tài sản khổng lồ nhờ phong cách tìm kiếm cơ hội sinh lời khi lao vào nguy hiểm. Thực tế ông thành lập ra Dynacom Tankers vào năm 1991 và niêm yết một công ty riêng tên là Dynagas tại New York (Mỹ) vào năm 2013.

Tỷ phú Prokopiou dành phần lớn thời gian trong năm trên siêu du thuyền Dream dài 106,5 m. Du thuyền này hiện neo đậu tại vùng Riviera Athens. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh tàu dầu, ông còn được biết tới với biệt danh "ông vua bất động sản" tại Hy Lạp. Năm 2025, tỷ phú Prokopiou mua cổ phần trong khách sạn Four Seasons Astir Palace. Đây là tài sản duy nhất của tập đoàn khách sạn hạng sang này tại Hy Lạp cùng bến du thuyền Vouliagmeni.

Sau 55 năm kinh doanh tàu chở dầu, tỷ phú George Prokopiou hiện sở hữu hơn 150 tàu hoạt động và khoảng 85 tàu đang được đóng. Trong số đó, theo dữ liệu của EU, riêng Dynacom Tankers đã kiểm soát 70 tàu.

Chia sẻ với Tradewinds, một ấn phẩm vận tải biển, vào năm 2014, tỷ phú George Prokopiou, nói rằng: “Nếu bạn không phải là người thích mạo hiểm thì không nên làm trong ngành vận tải biển".

Liên quan tới dầu, sáng nay, dầu thô Brent có thời điểm tăng gần 30%. Giá dầu tăng cao khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt. Cụ thể, giá dầu Brent hiện tăng 25% lên 116,3 USD và dầu thô Mỹ WTI tăng tới 28% lên 116,4 USD.

Bài tham khảo nguồn: WSJ, Reuters, FT



